EN EL “CONGELADOR” LEGISLATIVO LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DEL NOTARIADO, LAMENTAN

“HAY QUE ANALIZARLA A PROFUNDIDAD CON EL COLEGIO DE NOTARIOS PARA DARLE MEJOR ALCANCE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA”

La iniciativa de reforma a la Ley del Notariado de Campeche permanece detenida en el Congreso del Estado desde hace casi 4 meses, lamentó Pedro Ramón Hernández Aparicio, quien labora en la Notaría Pública Número 4, y pidió un análisis más profundo para darle mejor alcance en beneficio de los campechanos.

La había trabajado el Gobierno del Estado a través de su Consejería Jurídica, pero una vez que se ingresó al Congreso del Estado se quedó en la “congeladora” legislativa, añadió.

Hernández Aparicio dijo que es una ley que también trabajó el Colegio de Notarios, “pero que a criterio personal sí ha tenido demasiadas cosas que podríamos mejorar. Ya vamos para 4 meses que se ha dejado de ver este tema y más que nada por las comparecencias ha sido algo que postergó la discusión”.

No tenemos noticias de que se esté retomando próximamente el tema, pero sí es importante que todas las personas que tenemos intereses en la aprobación verifiquemos que los temas a discutir sean en beneficio de la ley, pues la nueva normativa contempla retirar el FIAT a quien no sea titular de notaría pública o de protocolo, con lo cual dejan desprotegidos sus derechos y la antigüedad de su nombramiento.

Hay ciertos artículos que deben ser mejorados, por lo cual la aprobación no debe ser aprobada en modo fast track, sino darle mayor análisis y mejor alcance, para que sea en beneficio de los campechanos.

Es importante que como gremio, como Colegio, se apoye a los legisladores a que esta ley no se quede como letra muerta, sino que sea algo que nos enorgullezca legislativamente a los campechanos, como cuando en su momento, en el 2009 fue aprobada la que traía el tema de los juicios y procedimientos sucesores ante el notario.