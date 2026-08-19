LAYDA SANSORES DEFIENDE A ANDY Y LO CALIFICA COMO “SUMAMENTE HONESTO”

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, defendió a Andy López Beltrán tras las medidas relacionadas con su visa y afirmó que conoce al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde joven, por lo que lo considera una persona “sumamente honesta” y formada bajo los principios de su padre.

La gobernadora consideró que las acciones contra Andy representan un mensaje dirigido al entorno de López Obrador y sostuvo que quienes buscan afectar a la llamada Cuarta Transformación no pudieron hacerlo directamente contra el expresidente ni contra la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que ahora, dijo, “van por las ramas” para intentar generar una narrativa que los vincule con un supuesto “narcogobierno” y un “narcopartido”.