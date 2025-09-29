RED NACIONAL DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS CONDENA REPRESIÓN A COLECTIVOS QUE PROTESTARON CONTRA IMPOSICIÓN DE ALCUDIA; “NO MÁS CRIMINALIZACIÓN”

Tras la represión a colectivos por manifestarse contra la imposición de Juan Alcudia como magistrado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México exigió el cese a la criminalización y a la represión de la protesta social, y pidieron a las autoridades proteger y garantizar el derecho de protesta.

A través de sus redes sociales, expuso que en la protesta de este 29 de septiembre, en Campeche tres integrantes de los colectivos Ley Sabina Campeche y Frente Nacional por las 40 horas Campeche, fueron golpeadas y detenidas por policías estatales, bajo las órdenes de Marcela Muñoz, mientras ejercían su derecho a la protesta pacífica en las afueras del Congreso del Estado.

Protestaban contra la designación de un nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, por presuntamente haber ejercido violencia de género.

Fueron liberadas y llevadas al hospital, dos de ellas siguen hospitalizadas, finaliza la publicación.