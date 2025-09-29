HIERE A SUS SUEGROS CON ARMA BLANCA; ESTÁ DETENIDO

Bécal, Calkiní.- Sin que hasta el momento se sepa el motivo, un varón hirió con un arma blanca a sus suegros, por lo cual fue detenido y trasladado a Calkiní para ser puesto a disposición de la Vicefiscalía Regional, para las investigaciones pertinentes.

Las víctimas, que responden a los nombres de Leydi C. T., y Óscar B. C., de 42 años, fueron trasladados al hospital, y no se sabe el estado de salud de ambos.

Los hechos ocurrieron en la calle 24, entre 21 y 23 del barrio Carlos Rivas, en la Junta Municipal Bécal.

Policías municipales detuvieron al agresor en el lugar de los hechos.