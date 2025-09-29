AMIGO ¿INCÓMODO?

Si la ley se aplicara parejo, sin amiguismos ni influyentismos, el papá del cantante y sus guardaespaldas, estarían un largo tiempo bajo las sombras…

Doña Chela llegó eufórica a la reunión vespertina con sus amigos, este fin de semana. Tenía un chisme caliente que le quemaba la boca, y ardía en deseos de soltar toda la información que había logrado recabar.

–“¡Que detuvieron a don Julión!” Gritó apenas llegó a la banca del Parque Principal donde todas las tardes charlaba con sus amigos. “¡Y eso que es muy amigo de la Comandanta Guanajuatense, del alcalde Pablito y hasta de la Tía Gobernanta!” añadió.

–“Detuvieron al papá de Julión el cantante de música regional, no está detenido el cantante” le aclaró el bolero don Memín.

–“¡Por eso! Detuvieron a don Julión, el papá, no a Julión que es uno de mis cantantes preferidos aunque a cada rato se meta en problemas con la justicia, sobre todo en eso de portar armas, andar vehículos de dudosa procedencia y tener amigos muy sospechosos”.

–“El detenido se llama César, y junto con él fueron apresadas otras tres personas, todas armadas, les aseguraron al menos cuatro pistolas, y la camioneta en que viajaban tenía reporte de robo, o sea que si la ley se aplicara parejo, sin amiguismos ni influyentismos, el papá del cantante y sus guardaespaldas, estarían un largo tiempo bajo las sombras” explicó don Julián.

–“No te olvides que el cantante es muy amigo del “Gobierno de todos”. Se ha tomado fotos con la Tía gobernanta, con su hermanita cómoda, con la Comandanta Guanajuatense y con todos los influyentes de esta Administración. Y no se diga del alcalde Pablito, quien lo tiene como su socio y se dice que le concesionó la pasada feria de julio, en que cayeron carretadas de dinero. Obvio, a partes iguales con el edil” expresó el poeta Casimiro.

–“Lo verdaderamente preocupante, opinó el viejo Julián, es que Julión, el cantante, está en la lista negra de Estados Unidos, le han cancelado su visa en dos ocasiones, y lo asocian con un peligroso narcotraficante. Si aun conociendo eso, para el Gobierno de la Tía sigue siendo su hijo predilecto, pues que con su pan se lo coman. Lo que estamos viendo es que la violación a las leyes es su constante”.

–“Yo creo que la Tía gobernanta le canta al oído el más reciente éxito del “Rey de la Taquilla”, que dice así: “en las buenas y en las malas estará contigo, para protegerte. Pase lo que pase voy a estar ahí….” Porque no dudo que el papá don Julión recupere en las próximas horas su libertad y nos salgan con que todo se debió a una simple confusión”, especuló doña Chela.

–“Será confusión para ellos, le respondió con seriedad don Memín, porque para el Gobierno de Estados Unidos será una raya más al tigre y una mancha más para la Jaguara y su gente, así que no es tan simpe como ustedes creen. Ya lo verán con el tiempo” concluyó con su sonrisa maliciosa el rechoncho lustrador de calzados.