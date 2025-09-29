ACUSAN TRÁFICO DE INFLUENCIAS, MALOS TRATOS DE FORÁNEOS Y QUE ANTONIO JIMÉNEZ OBLIGA A EMPLEADOS DEL CONGRESO A COMPARTIR SUS PUBLICACIONES

Empleo a familiares, privilegios para amigos foráneos, despido a quien descubre alguna anomalía financiera y hostigamiento laboral a diario contra trabajadores campechanos, lo que incluye ser obligados a compartir sus publicaciones y a marchar en la campechanidad, denunció de manera anónima una empleada contra el presidente del Congreso del Estado, diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez.

El texto vía WhatsApp señala:

“Mi nombre lo reservo, soy empleada del Congreso del Estado, ya es imposible aguantar a Jiménez y su equipo de foráneos, nos hostigan diariamente y nos obligan a compartir sus publicaciones y a marchar en la campechanidad. Ya corrieron a mi compañera Rusby después de 26 años de servicio público, ella estaba en el área de Finanzas, pero porque descubrió cosas de Jiménez la despidieron”.

En el Congreso, continuó, huele a miedo, sobre todo de los foráneos, de la Eunice Vásquez Burgos, la poblana que vino a afectarnos; del Alejandro Moo Cervera, secretario general y que tiene a su esposa cobrando en la Auditoría Superior, teniendo como mérito ser compañero de escuela de Jiménez.

Antonio Jiménez, acusó, tiene a su familia cobrando: su primo hermano Josué Castillo es jefe de departamento y acaba de comprar un auto nuevo; la esposa de éste, Bianca, también trabaja en el Congreso. “La coordinadora de asesores también tiene a su mamá cobrando. Ahora no podemos nosotros los empleados entrar al Congreso porque todo está restringido, cuándo íbamos a ver este tipo de cosas. Se los digo, nadie quiere a Jiménez”.

La denuncia anónima afirma que “Morena y la gobernadora piensan que están bien, pero en el 2027 los vamos a sacar, somos más los que ya queremos la salida de Jiménez, pero Layda lo protege”.

Asimismo, se cuestiona: “¿Por qué Antonio Jiménez no dice nada de su secretaria particular Irlanda Fierros, la misma que fue directora del Instituto Tecnológico de Calakmul en la época de Aysa?, ¿no que odia al PRI? ¿Por qué no habla de su tía, la hermana de su mamá que toda su vida vivió del PRI y que Carlos Felipe hizo jueza? Porque es un hipócrita, pero ya se van. Por favor ayúdenos ya estamos hartas. Saquen este mensaje por favor”.