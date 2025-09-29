ILEGAL LA ELECCIÓN DE ALCUDIA, PUES ESTUVO EL PASADO VIERNES COMO CONSEJERO JURÍDICO EN EL INFORME DE LA ALCALDESA DE CHAMPOTÓN: MEDINA

Campeche.- Al resaltar que la Constitución exige que quienes vayan a ser magistrados se separen del cargo de secretario de Gobierno del Estado o equivalente un año antes de la designación, el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, exhibió que el consejero jurídico Juan Pedro Alcudia Vázquez acudió el pasado viernes 26 de septiembre a Champotón al Informe de la alcaldesa Claudeth Sarricolea, lo que publicaron trabajadores de la Consejería Jurídica, por lo cual su elección es ilegal.

A través de sus redes sociales, donde también mostró la publicación del referido evento, Medina Farfán señaló que trabajadores de la Consejería Jurídica subieron la publicación reconociendo al Lic. Alcudia como consejero jurídico.

Escribió: “El Lic. Alcudia acudió el viernes al Informe de la Presidenta Municipal de Champotón ostentándose como Consejero Jurídico. La Constitución exige que las personas que vayan a ser Magistrados se hayan separado del cargo de secretario del Gobierno del Estado o equivalente un año antes de su designación”.

Entonces el Lic. Alcudia no se había separado del cargo un año antes. El viernes seguía en funciones. El sábado el personal de la Consejería ignoraba que su jefe había renunciado y subieron publicaciones. Entonces la elección del Lic. Alcudia como Magistrado es ilegal, agrega la publicación.