LAMENTA ÁLVAREZ MÁYNEZ GOLPE AL PODER JUDICIAL DE CAMPECHE, Y ADVIERTE QUE GOBERNADORES DE MORENA SE MUESTRAN ENFERMOS DE PODER

Al felicitar a Pedro Armentía y a la bancada naranja por dar pelea y defender la división de poderes, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MOCI), Jorge Álvarez Máynez, recriminó que Morena haya consumado otro golpe al Poder Judicial, ahora en Campeche, y advirtió que cada vez más gobernadores de Morena se muestran enfermos de poder.

En sus redes sociales, el excandidato presidencial mocista escribió: “Esta madrugada, Morena consumó otro golpe al Poder Judicial. Esta vez, en el Estado de Campeche. Sin convocar al pleno del Poder Legislativo, nombraron a un funcionario de la gobernadora magistrado para hacerlo presidir el Poder Judicial”.

Y agregó: “Felicito a Pedro Armentía López y a la bancada naranja por hacer lo correcto, dar la pelea y defender la división de poderes. Cada vez más gobernadores de Morena se muestran extraviados y enfermos de poder. Y la sociedad lo está observando”.