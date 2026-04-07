PARO DE “BRAZOS CAÍDOS” EN LA SEDATU PARA EXIGIR MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SISTEMA INFORMÁTICO PARA “DESTRABAR” TRÁMITES

-ADEMÁS DE ESTAR EN UN EDIFICIO VIEJO, NO HAY AGUA POTABLE, NI CLIMA

San Francisco de Campeche.- El representante sindical de la sección de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Campeche, Juan Ramón Trejo Montejo, informó que los 14 trabajadores de la delegación iniciaron un paro de labores bajo la modalidad de “brazos caídos” o “manos caídas”, en protesta por las malas condiciones laborales de seguridad e higiene, y la falta de respuesta de oficinas centrales.

Trejo Montejo explicó que la decisión fue tomada mediante asamblea ante la falta de servicios básicos como agua potable, mantenimiento de baños, limpieza y sistemas de aire acondicionado en un edificio “muy viejo y en malas condiciones”.

También señaló la ausencia de computadoras y sistemas informáticos, lo que ha trabado los trámites de los usuarios. “El afectado como siempre es el usuario, porque hay gente que viene de muy lejos, gasta dinero con mucho esfuerzo y aquí se traba su trámite, lo que ocurre desde diciembre”, lamentó.

El representante sindical aclaró que el delegado estatal, Uriel Pérez, ha mostrado disposición, pero las autoridades centrales no han destinado recursos. “Nos dicen que no hay dinero, pero el Gobierno Federal tiene dinero para otras cosas”, afirmó.

El paro comenzó el día de ayer y continuará hasta que se resuelvan las demandas. Trejo Montejo advirtió que, por instrucciones del líder nacional Gerardo Rodríguez Benítez, la medida podría escalar a un paro total a nivel nacional, afectando a los mil 500 trabajadores de la dependencia.

En cuanto a temas salariales, señaló que hay rezagos en prestaciones como puntualidad y empleado del mes, con dos meses de atraso, aunque los pagos ordinarios se han mantenido.