EXIGEN RENUNCIA POR NEGLIGENCIA Y ENCUBRIMIENTO INSTITUCIONAL Y JUICIO POLÍTICO A LIGIA RODRÍGUEZ

Miles de campechanos exigen que la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Campeche (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía, presente su renuncia por negligencia, encubrimiento institucional y presunto despojo patrimonial contra una adulta mayor, entre otras imputaciones, y sea sometida a juicio político, señala una publicación del portal Ojo Público.

Agrega que los inconformes denuncian que la funcionaria ha blindado a servidores públicos señalados por abusos de poder, entre ellos Marcela Muñoz, Mario Pavón Carrasco —a quien califican como misógino y violentador de mujeres, además de señalar que es cuñado de “Seso Loco”—, y Víctor Sarmiento, también tachado de misógino.

“Cuando vas a poner tu queja por algún mal funcionario no te la quieren recibir, te corretean, te cierran la puerta y hasta te empujan con violencia en una institución que debe ser de puertas abiertas”, subraya la publicación.

Consideran a Rodríguez Mejía como “una sinvergüenza que está sentada del lado del poder, no del ciudadano”.

EL DESPOJO

Uno de los señalamientos más graves que circulan entre los manifestantes es que la propia titular de la Codhecam habría participado en el despojo de una vivienda a su tía, identificada como Margalisa, mujer de la tercera edad.

“Recuerden que Ligia Rodríguez Mejía despojó a su tía Margalisa de su única propiedad. Hasta el día de hoy jamás le regresó su casa, que con engaños le arrebató ella y su madre a la pobre viejita”, recalca la publicación, y resalta que los campechanos han comenzado a referirse de manera despectiva a la comisión como “Comisión Estatal de los Derechos Inhumanos”, comparando a Rodríguez Mejía con la morelense Natalia de la O, también señalada por presuntos actos similares.

Los quejosos también responsabilizan a la ombudsman estatal por no emitir resoluciones en casos gravísimos de violencia contra mujeres policías. “Ha encubierto, solapado y protegido a funcionarios públicos corruptos”, sentencian.

“Es una vergüenza esta corrupta que hoy quiere exonerar a la guanajuatense Marcela, la pistolera, burlándose de las pobres mujeres policías que sufrieron una brutal golpiza en Kobén. Se burla de los ciudadanos campechanos. Es indignante lo que hace esta bazofia, escoria de la sociedad”, concluye el pronunciamiento.