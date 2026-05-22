OPINIÓN: LAYDA SANSORES ES LA NUEVA LADY CARTIER

Por Manuel Gutiérrez

En Picadillo Circus presentamos una estrella errante que no habíamos podido citar en plenitud en la pista central. Pero la dama Jaguar, la gobernadora morenista de Campeche, ha dado mucho de que hablar de los envidiosos de su clase singular, donaire y gracia, luego de declarar que su estado no tenía dinero ni para pagar la luz que consume con la CFE en un singular reclamo a la presidenta Claudia, que no goza de sus simpatías.

Quiebra total, económica en su estado, mientras la dama ha realizado una gestión de performance. Ha presentado rutinas de baile, ha cantado, la leído poesía – esperemos de otros, porque propia sería indecible tortura y la verdad está bien que abusen del poder, pero no tanto-.

Y como un nueva Agripina, ha encarcelado en su domicilioy sometido a custodia a un periodista venerable Jorge González Valdés, de Tribuna de Campeche, pero para todos ha tenido como con los de La Barra de Noticias, Carlos Martínez Camal, Abraham Martínez y Ubert Carrera, obligados a presentar disculpas públicas por violencia político de género, forma con que ahora se castiga la disidencia apoyados hasta el tribunal electoral y por toda clase de organismos para defender a los gobernadores y ministros del poder.

La dama que es célebre por su apariencia singular, resultado de algunos accidentes de cirugía plástica suponemos, pero ella no se hace chiquita ante ninguna buchona.

Bueno ella se ve flamable, incendiaria como se pinta su cabello, como ella quiere ahora trae un fuchia encendido, y con contraste con su color labial, es impactante. Una dama de fuego lista para incendiar de admiración el pequeño estado del verde Caribe.

La versión femenina de Chucky también lo fue, aunque no sea precisamente bajo la aúrea proporción, la perfecta solución y la estética de Venus. Eso no cuenta por esas tierras.

Total, para que se apura. Ella es la hija del “Negro” Carlos Sansores, líder magisterial y gobernador de Campeche, cacique feudal de la región.

Ella creció al amparo del poder y en su momento supo cambiar al movimiento de regeneración, en 2018 , que noregeneró otra cosa que la corrupción en mayor escala, número y escándalo y medida sin freno y ha gobernado con estilo y elegancia de Cartier, lo cual no es nada punible mientras las carencias ancestrales de Campeche siguen tan vigentes. Pero es un motivo aspiracional para la gente que se queja del precio del kilo de tortillas.

Y ahora es la nueva Lady Cartier, porque su cuello gracioso está adornado por una pieza de un valor estimado en 600 mil pesos, y súmale el Cartier Panthere pulsera que se estima en unos 592 mil pesos más… pero eso es relativo.

Porque “Son regalos, que nunca se quita, ni para dormir –por lo que valen, necesita un camión de valores que la vaya custodiando- pero no compró joyas. jamás me he comprado una prendita, yo compró pulseritas de plástico de las que venden las comerciantes artesanales, pero es un regalo de alguien que quiere mucho y quién quiero mucho …” dijo en una confesión rosa, digna del más puro anhelo del romanticismo…

La pulserita Cartier de la nueva Lady de Campeche, es probable que pueda servir para pagar el recibo de luz del estado, porque tiene 32 diamantes y una piedra granate, según periodista que conoce de joyería.

Incluso Chumel, por su parte comentó el asunto en el Pulso de la República, que ella usa un colgante Panthere de Cartier, aunque lo disimula entre tanta lámina colgante quese pone entre ellas, presumimos bisutería prehispánica alusiva al Jaguar, su deidad patronal y usa más joyas que la Tigresa Irma Serrano en sus buenos tiempos, por recordar alguien así. Sólo que Irma lo compraba con el sudor de su…frente, por estar ante las cámaras.

La hora seguramente la da un reloj Panthere, obviamente de Cartier, todo ello adquirido o regalado, sin que se tocara un peso del erario estatal… (Ella es rica de abolengo cuando el PRI era todo poderoso y ahora cuando Morena es todopoderoso y ella también) cómo creen que va a disponer de recursos públicos para darse sus gustos…mal pensados.

De hecho, sorprende este alarde de humildad de la gobernadora de indudable buen gusto por la joyería fina, más ligada a sentido sentimental.

Podría ir a Tiffany sin duda o dejarse ver en Polanco en la CDMX en las mejores joyerías, pero no lo hará ella no es como los hijos de López Obrador que se dan lujos y gastan fortunas. Ella es del pueblo sencillo, al que ama con su Hora del Jaguar y sus abrazos afectuosos y desplantes personales. Realmente, es digna del canal de las estrellas: Actualmente no tienen divas de ese calibre.

Ella niega que en su función busque los lujos, son regalos, recuerdos personales.

Un ejemplo de elevada moralidad morenista que sin duda imita Evelyn Salgado, pero que no sigue la munícipe de Acapulco, Abelina López Rodríguez, célebre por esfumar casi 900 millones de pesos, pero no usa Cartier, le falta clase: En cambio no aprende de Layda, la gobernadora del buen vestir, y mejor lucir, porque le dio por usar un collarcito de solo 200 mil pesos en medio del desastre que dejó el ciclón Otis…pero ella imita a Layda, y dice “Que culpa tengo yo que el pueblo me ame, y me regale cosas”….ah verdad con Abelina.

En lo que tiene en común Layda, es el alto gusto por el culto a la personalidad, gastando muchos dinero en retratos personales para decorar las delegaciones y su alcaldía.

Hoy su nueva tendencia se niega a contestar preguntas incómodas de TV Azteca, cuando le preguntan sobre el incremento de la delincuencia en el puerto. La gobernadora es probable que en cambio te dirija un mentada afectuosa por tan atrevida pregunta…las de Guerrero nomás no aprenden.

Pero regresamos a Campeche, en que la sencillez y candor de la gobernadora quedan de manifiesto cuando al presentarse a un acto público, la rechifla de los inconformes que nunca faltan y que cada día se hacen más, les contestó con la sobria elegancia de su gesto divino, de tribuna ofendida: Sencillamente elevo el dedo medio y eso sugiero que lo acomoden en donde quepa.

Oh, que elegancia, sin duda cuando termine su gestión pública, podrá exiliarse en París, porque las grandes marcas de moda la necesitan…no sé que hace desperdiciada en ese rincón remoto de la patria, lejos de la gran fama y del gran mundo, que es lo que necesita Lady Layda y Claudia envidiosa no sabe abrir la puerta del Palacio a los talentos genuinos.

Además ella contagia su alegría por la vida, ha promovido grandes conciertos, digo no de BTS que es sello de la presidenta, pero sí de grupos destacados y que obviamente han alegrado el corazón campechano. Un concierto así, por citar al orgullo de Iztapalapa, Los Angeles Azules, bien cuestan 20 millones de pesos, que son ante la felicidad popular y sus votos después.

Más vale la carita sonriente similar a la reliquia prehispánica de los campechanos y Layda patrocina eventos masivos musicales en la Plaza de la República, fiel al lema pan y circo. Abelina, imitadora sigue el modelo, pero le falta ese charm, ese don especial de Layda.

Y para no quedarse a atrás, fuera de la onda presidencial de la Claudia con la que se tiroteó verbalmente, por los recortes presupuestales, porque no le teme ni le causa reverencia su investidura y su banda presidencial, -será que es prestada- y a ella se le vería mejor.

Layda promovió una rifa en redes sociales para regalar boletos VIPS con viaje y hospedaje para el concierto del grupo BTS. Entonces, entonces no hay dinero pero si hay dinero en Campeche que ha logrado nuevos arcanos de justicia social, de educación salud, y empleo para todos, y mucha seguridad pública, por ello es justo y necesario que Layda use los Cartier que quiera… porque la hora no se da igual en un Santos, que en un Timex, hay que tener mucha clase, mucho estilo, mucha seguridad que acerque al arte.Los campechanos afortunados que estuvieron cerca de este fenómeno mundial, sin duda harán grandes ecos de la brillante gestión de Doña Layda.

Que bonito ejemplo, aprendan todos. Hasta el próximo Picadillo Circus, que cada día es mejor y vean nos solazamos de la calidad y ejemplo de la dama de Campeche, que nos deja anonadados con su esplendor, sin duda digna de una pirámide en su honor en la 4T pero el malinchismo triunfa, la presidenta con A, parece flechada por la española alcaldesa de Madrid, que tiene talla mundial, porque a aunque ya hace buen rato que se fue, sigue polemizando a distancia.

Le manda entre los ataques, invitaciones a vacacionar en México. Una extraña relación que me recuerda una canción que tal vez explique lo que pasa en el corazón moderno de Claudita, atribulada por los pesares de Rocha Moya y su séquito entregado a los Estados Unidos.

“Amor prohibido, murmuran en las calles.

Porque somos de distintas sociedades

Amor prohibido nos dice todo el mundo

El dinero no importa en ti ni en mi

Ni el corazón oh, oh baby.

Porque eso de seguir cada episodio de Isabel Díaz Ayuso, como enfrenta los ataques de la izquierda española, como sigue explicando la historia de México, y sus efectos en nuestras relaciones diplomáticas, sus críticas al régimen de Claudia, que ve cercano a un copia de Venezuela, todo no obsta para que el carisma, el liderazgo de la Isabel Díaz Ayuso haya movido las sensibles fibras de la dama azteca originaria de Bulgaria, judía por descendencia pero rebelde a la fé su pueblo, se volvió materialista, pero aún su duro corazón se ha conmovido con la defensa de la hispanidad de la Ayuso, como es mundialmente conocida…

quizás debieron verse en otras circunstancias…porque de la impacto la dama española, la impactó ya pasaron muchos días de su partida y “como la extraño” mejor la ve en la televisión española, en sus superlibres contra los del PSOE de Pedro Sánchez, que en mala hora le pidió a Claudia el favor de obstruir el gira de la española que ya no pudo estar en Xcaret en la entrega de premios de cine, bajo amenaza de cerrar el conjunto turístico.

Hoy, en los hondo de su corazón Claudia canta una de Julia Iglesias: “Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti.

Tú ¿ qué sabes de mí?

Hey

Ya sé que a ti te gusta presumir

Decir a los amigos que sin ti

Ya no puedo vivir.

Hey

No creas que te haces un favor

Cuando hablas a la gente de mi amor

Y te burlas de mí.

Ya ves

Tu nunca me has querido, ya lo ves

Que nunca he sido tuyo, ya lo sé

Fue solo por orgullo ese querer.

Y que el principal error de la presidenta con A, fue olvidar que Isabel es una mujer, una gran mujer que debió respetar, debatir y permitir su libre tránsito y sus reuniones privadas. Hoy extrañanamente la sigue invocando. Así por orgullos ideológicos se distancio de una mujer que pudo compartir su aura mundial, porque desde Vargas Llosa, Corina Machado, o el Papa León XIV saben de ella…pero le aplicó la fórmula habitual y hoy quiere que venga a debatir a la mañanera…