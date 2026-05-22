POR DESFACHATEZ DE SHEINBAUM CON INICIATIVA CONTRA NARCOCANDIDATOS HOY PUEDE SER “EL DÍA NACIONAL DEL CINISMO”: CARLOS LORET

Al expresar con ironía: “Justo a tiempo ¿no?, después de 7 años en el poder”, el periodista Carlos Loret de Mola afirmó que hoy se puede llamar “El día nacional del cinismo”, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo el descaro, la desfachatez, de presentar una iniciativa para evitar que haya candidatos que pudieran estar relacionados con el crimen organizado, mientras Morena enfrenta señalamientos por presuntos vínculos criminales.

Es una hipocresía, subrayó, porque están los casos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del senador Enrique Inzunza, de las acusaciones contra funcionarios que recibieron dinero del huachicol y, entre otros, de una gobernadora a quien Estados Unidos le quitó la visa por lavado de dinero, pero nadie está en la cárcel, sino son protegidos por una presidenta que hoy tiene la doble moral clara con su propuesta, que “será aprobada por Adán Augusto López Hernández y toda la pandilla”.

La propuesta, explica Loret de Mola, señala la creación de una comisión de verificación del INE integrada por 5 consejeros para verificar las candidaturas de los partidos, lo que también involucraría al Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para saber si alguno tiene “riesgo razonable” de nexos con el crimen, lo que informará a los institutos políticos, quienes decidirán si los dejan competir.

Además, la presidenta dijo que esta propuesta estaba en el Plan “A” de la Reforma Electoral, con lo cual “básicamente Claudia Sheinbaum responsabilizó a sus aliados (PT y Verde) de facilitar que haya narcocandidatos, pues fueron quienes lo rechazaron”.