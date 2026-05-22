HÉCTOR MENA, EL FALLIDO OPERADOR POLÍTICO DEL GOBIERNO ESTATAL Y DE LIZ HERNÁNDEZ: MARCO ANTONIO BAZÁN

CIRCULA EN REDES: En una publicación en sus redes sociales, el periodista Marco Antonio Bazán señala que si la campaña adelantada de Liz Hernández Romero no propició su repunte en las encuestas, fue por nombrar a gente inexperta y que sólo vela por intereses personales, como es el caso en la zona norte del Estado, donde Héctor Mena Trejo en vez de resolver problemas ciudadanos se la pasa planificando su futuro junto con su compañero expriísta Carlos Emilio Baqueiro Cáceres, de la Sader y quien condicionaba los apoyos a sectores vulnerables como el agrícola.

Hoy la región norte está en el abandono, aunque Mena Trejo presume sus estudios de doctorado, y en lugar de cumplir con lo que le encargaron, prefirió hacer favores y amistades para lanzarse como posible candidato, de ahí la diversidad de problemas que otros están aprovechando.

Pablo Duarte, subsecretario de Desarrollo Regional y Participativo de la Secretaría de Gobierno, nunca pudo poner orden, al igual que Martha San Román Montero y Pablo Sánchez Silva, funcionarios de ornato que mientras sueñan en candidaturas, varios municipios se les escapan de las manos. Al final quien paga los errores no es él, sino todo el equipo, y si no empiezan a dar resultados se quedarán sin nada.

Mientras tanto, sentencia Marco Antonio, la espada flamígera que debía defender al Gobierno ya ni prende, sólo es para presumir, porque la gobernadora Layda Sansores ya no tiene ni para pagar la luz por el visible saqueo público, pues no hay obras de relevancia, sólo inaugura unos cuantos caminos, mientras las clínicas y hospitales carecen de medicamentos y atención médica con calidad humana.

Hay que reflexionar por quién van a votar, pues en Morena presumían que no eran iguales pero resultaron peores, sentenció por último.