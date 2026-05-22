¡NEGLIGENTE LA CFE! POSTES EN MAL ESTADO DESDE HACE 2 AÑOS PONEN EN PELIGRO A FAMILIAS DE VALLE DEL SOL

San Francisco de Campeche.- Y sigue la mata dando por la falta de atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues vecinos de la calle Tierra por Saturno del fraccionamiento Valle del Sol alertaron que, pese a los reiterados reportes desde hace 2 años, dos postes en malas condiciones desde su base no son cambiados por otros en buen estado.

Expusieron que esperan no haya alguna falla en el suministro por las altas temperaturas o que alguna de las estructuras caiga, origine un corto circuito y los deje sin luz.