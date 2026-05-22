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HALLAN SIN VIDA A BLANCA VÁZQUEZ MONTIEL EN TLAXCALA TRAS IR A CLÍNICA ESTÉTICA EN PUEBLA

Ayer jueves 21 de mayo fue confirmado el hallazgo sin vida de Blanca Adriana Vázquez Montiel, quien había desaparecido el 18 de mayo tras acudir a un procedimiento estético en Detox Clínica, ubicada en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de una mujer fue localizado dentro de una zanja en el Municipio de Altzayanca, en el Estado de Tlaxcala.

Las autoridades señalaron que presentaba características físicas coincidentes con Blanca Adriana, y posibles incisiones en el abdomen relacionadas con el procedimiento estético al que presuntamente se sometió antes de desaparecer.

Desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, Florencio Ramos Sánchez, esposo de la víctima, confirmó el deceso de su esposa y exigió a las autoridades esclarecer el caso, localizar a los responsables y evitar que el crimen quede impune.

Fuente: Milenio.

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