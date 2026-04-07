EN REDES: ROCÍO NAHLE PRESUME RECOLECTA DE MILES DE PESCADOS CONTAMINADOS Y ENFERMOS POR HIDROCARBURO: MINUTO CRÍTICO

“¿ES MÁS GRANDE SU IGNORANCIA O SU CINISMO?

Por medio de un videorreporte difundido en sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias Minuto Crítico advirtió que cuando lo anormal se celebra, algo no cuadra, pues lo que parece abundancia puede ser señal de un problema mayor, en referencia a un video publicado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, donde se observa a gente recolectando miles de peces (jureles) que llegaron a la costa, sin embargo, la llegada masiva no es pesca tradicional, ni involucró a pescadores, sino son ejemplares varados en medio de un derrame de hidrocarburos que afecta a la zona.

Y cuestiona: “¿Pero qué otra cosa puede decir (Nahle) si ella misma fue la encargada de construir la refinería?”, y recalca que se trata de peces varados por el desastre ambiental que los está matando, y los pescadores saben que están contaminados y enfermos, por lo cual dicho evento debe ser motivo para suspender la actividad pesquera, no para subirlo a sus redes sociales y presumir. Mientras, los habitantes reportan que el mar no huele a pescado, sino apesta a petróleo y los pescados buscan escapar”.