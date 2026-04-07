BLOQUEAN EJIDATARIOS LA CARRETERA XPUJIL-ESCÁRCEGA Y ACUSAN EXTORSIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL

En un acto de protesta que se extendió durante la noche, pobladores y ejidatarios de diversas comunidades de Xpujil, en el Municipio de Calakmul, bloquearon la carretera federal Xpujil–Escárcega, a la altura de la localidad de Xbonil, en protesta por presuntos actos de extorsión de elementos de la Guardia Nacional.

Participaron habitantes de los ejidos de Xbonil, Santa Lucía, Constitución, Concepción y Pablo García, quienes señalaron estar cansados de los constantes abusos que, denunciaron, cometen los referidos agentes destacamentados en la comunidad de Chichonal.

Expusieron que los uniformados solicitan pagos indebidos y, en algunos casos, han llegado a retirarles herramientas de trabajo, lo que ha generado molestia y afectaciones a sus actividades productivas.

El bloqueo inició alrededor de las 21:00 horas de ayer lunes y, según los manifestantes, se mantendrían de manera indefinida hasta obtener una respuesta del comandante responsable del destacamento de la Guardia Nacional en la zona, con quien buscan entablar diálogo y alcanzar acuerdos. La protesta ha provocado afectaciones a la circulación vehicular en este importante tramo carretero del sur del Estado, mientras los pobladores reiteran su exigencia de ser atendidos y garantizarles trato justo.