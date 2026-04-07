DISPAROS A METROS DE LA FISCALÍA DE CARMEN; NO HAY DETENIDOS

Vecinos de la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen, reportaron detonaciones de arma de fuego en la vía pública, a escasos metros de las instalaciones de la Fiscalía. De acuerdo con testimonios, varios sujetos realizaron disparos al aire sobre la calle 44 por 25 y posteriormente huyeron con rumbo desconocido, lo que provocó la movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Estatal y agentes ministeriales.

En el sitio, las autoridades acordonaron el área y llevaron a cabo las diligencias correspondientes, donde peritos aseguraron casquillos percutidos como parte de la investigación. También se recabaron testimonios para esclarecer los hechos y dar con los responsables. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales en viviendas o vehículos cercanos, y hasta el momento no hay detenidos.