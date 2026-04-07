EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 07 DE ABRIL DE 2026

VIDEO DE SANSORES LEVANTA CONTROVERSIA.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan de la escena en que dos auxiliares de Layda Sansores le limpian el vestido antes de su ingreso a la Feria del Mar, en Ciudad del Carmen. Un “baño de pueblo” del que se produce otra controversia. Reproducimos.

“En la política transformadora que vende cercanía, los gestos pesan más que los discursos. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, apareció en la Feria del Mar mientras dos colaboradoras se inclinaban a limpiar el borde de su vestido. La escena, breve, activó el espejo reciente, con Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte, y aquel episodio del calzado. Dos imágenes, mismo ángulo de poder. Las frases de austeridad tropiezan cuando la liturgia del cargo se impone. No es protocolo, es símbolo. Y el símbolo, en política, no se limpia tan fácil.”

Debe considerarse que, a diferencia del zopilote Aguilar Ortiz, cuya escena sí fue bochornosa, el caso de Sansores es diferente pues ya es una anciana que no se vale por sí misma. Eso sí, estamos de acuerdo en que sus atuendos y accesorios de exclusivas marcas europeas chocan con el discurso de austeridad de Morena, cuyos gobernantes se han enriquecido hasta la médula.

AMLO, EL PEOR PRESIDENTE QUE HA TENIDO MÉXICO.

Alguien debería asesorar a Claudia Sheinbaum y recomendarle dejar de comparar los gobiernos de la 4T con el del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pues los números no mienten y ellos quedan a deber. Un breve comparativo entre los sexenios de Calderón y el del corruptísimo Andrés Manuel López Obrador así lo confirma.

El crecimiento económico con Calderón fue de 1.9% mientras con López fue de 0.8%. La deuda que heredó Calderón fue de 5.35 billones, mientras con López se incrementó a 17.04 billones. El IMSS reportó creación de 2.3 millones de empleos formales con Calderón, mientras con López fueron apenas 1.8 millones. Con Calderón se reportaron 120 mil homicidios y 17 mil desapariciones forzadas, con López hubo 202 mil asesinatos y 62 mil desaparecidos.

Por donde se vea, López Obrador fue peor que Calderón Hinojosa, además de que el tabasqueño saqueó México con el huachicol fiscal, que se estima supera los 500 mil millones de pesos. Por cierto, si Calderón tuvo 17 mil desaparecidos en 6 años, Sheinbaum suma 17 mil 552 en sólo año y medio. Mejor que se ponga a trabajar y a combatir el huachicol fiscal y el crimen organizado, o va a terminar más desprestigiada que su corruptísimo antecesor.