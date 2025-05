CARTA ABIERTA A LA SRA GOBERNADORA DEL ESTADO DE CAMPECHE, LAYDA SANSORES.

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

Qué tal gobernadora.

Me tomo la libertad de dirigirme a Ud. de forma pública mediante esta carta abierta que pongo a disposición de todos los campechanos que vivimos en esta honorable tierra de pregoneros y pescadores.

Lo hago a unos minutos de que las noticias reporten una nueva ejecución con arma de fuego en la ciudad capital. Los indices de muertes violentas en Campeche son históricos. Ud será recordada como la gobernadora que trajo la muerte y la violencia a este estado. Ningún ex gobernador tiene ni de lejos sus números rojos.

Lo hago a unos horas que sepamos por los reportes oficiales de que el Tren maya apenas ha logrado el 36% de su meta oficial. A pesar de las brutales e inmensas cantidades de dinero inyectado, el Trenecito nada más no avanza.

El director general del Tren Maya, el general Óscar David Lozano Águila, reconoció que no es rentable la operación de pasajeros de dicho proyecto, y que para alcanzar su punto de equilibrio estimado hacia 2030 es necesario la operación de carga. Nota de El Universal del 16 de mayo.

Parece chiste, pero el Trenecito del Parque Centenario de la vecina ciudad de Mérida transporta más gente en un fin de semana, que el Tren Maya en un mes.

Lo hago a unos días de que Ud. cumpla el mismo periodo de gobierno ejercido por el ahora dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, uno de sus antecesores en el poder ejecutivo de este estado. Alito dejó la administración un 13 de junio.

El próximo mes él y Ud se habrán emparejado EXACTAMENTE en el mismo tiempo como gobernadores. Técnicamente ya podemos compararlos al tú por tú. Obra por obra, gestión por gestión, logro por logro.

Sobrino por sobrino, eso si no. El solo tuvo uno, Ud. tiene como a 10 en su administración.

Lo hago a unas semanas de que Ud. rinda el 4to informe de gobierno de su administración. No sé qué tanto se vaya a informar, porque lo único que se ha incrementado con Ud. es el número de homicidios y la sosobra en la que viven miles de campechanos.

El 7 de agosto de 2025 es la fecha en la que coincide con su onomástico número 80. De los cuales, Ud los últimos 36 de ellos, se la ha pasado viviendo del presupuesto de este pais o de este estado. Desde 1988, Ud. cada 3 años ha estado en una boleta electoral, accediendo a enormes presupuestos para sus actividades públicas o privadas.

Lo hago a unos meses de que Ud. ejerza el máximo poder en Campeche desde hace 4 años. El 16 de septiembre Ud. llegó a la titularidad del ejecutivo estatal.

Lo hizo después de buscar ser gobernadora de Campeche, desde 1997; y después de tres candidaturas más, a la 4ta, se le hizo el sueño de llegar.

Después de tantos intentos, de estar como en 4 o 5 partidos políticos (la verdad ya perdí la cuenta: PRI, PRD, PARM, Foxista, Convergencia, PT, Movimiento Ciudadano, PRI nuevamente en 2009, y finalmente Morena en 2014 con dinero del gobierno del estado que presidía Ortega Bernés); de haber tenido tantos cargos; de tener acceso a información pública y privada por décadas; tantos “contactos” políticos y empresariales; de relacionarse con actores de poder real en todo el país y el extranjero (su actual pareja, Romeo Ruiz, es embajador en Guatemala)… de tantos discursos incendiarios… uno esperaba que Ud. hubiera llegado a esa titularidad con un diagnóstico claro y soluciones de los muchos problemas que nos aquejan como estado; que habría propuesto a un equipo de campechanos notables, con fama de gente honesta, íntegra y trabajadora, como miembros de su gabinete.

Pero no. Nada de eso.

Y por eso me atreví a escribirle.

Nos conocimos en 1996. ¿Recuerda? Fui representante del PRD en el organismo electoral de aquella famosa elección de 1997, de la cual un servidor siempre cuestionó su resultado.

Conocí a sus tres hijos de forma personal.

Estudié con su sobrino Luis Damián, hermanito de Gerardo, el famoso Seso Loco. Tambien conozco a Martha Sanromán, otra de sus sobrinas que cobra en esta administración. ¡Tanto que criticaron a Christian Castro! Con Ud están hasta las hermanas en el presupuesto de Campeche.

Fui testigo presencial en el comedor de su casa en 1997, cuando Ud con vehemencia pedía que “Campeche pagara su cuota de sangre a la democracia de este país”; estábamos ahí reunidos Uuc kib Espadas, Amalia García, Abraham Bagdadi y un servidor. Ud queria que en las marchas de protesta fuéramos reprimidos y que algún campechano campechana, preferentemente, perdiera la vida para poder “tirar” al gobierno del PRI. De ese tamaño era su ambición.

Campeche vive hoy la peor etapa como sociedad. Una que transita con miedo, con agobio, con preocupación.

No hay obra pública; no hay inversiones, no hay un nuevo hotel o alguna nueva cadena restaurantera en alguna de las dos ciudades más importantes del estado, Campeche y Carmen, donde se concentra el 60% de su población.

No hay absolutamente nada.

Su reciente anuncio de UNA nueva máquiladora en Seyba, palidece de vergüenza con las muchas que trajo a Campeche Antonio González Curi.

Su aviso sobre la planta de “Cruz Azul” sigue siendo una inversión aun en ríesgo por los pleitos legales de esa cooperativa.

PEMEX, sus oficinas coorporativas jamás llegaron a Carmen; ni esas, ni los pagos a proveedores que tienen a la economía de los hermanos carmelitas a punto de colapso.

¿Qué ha hecho Ud. de bueno para nuestro estado?

Basta con ver a sus principales funcionarios para darnos cuenta de la depredación de la que somos objetos por parte de Ud y sus cómplices.

¿De verdad tenemos a un expresidiario en su gabinete?

Lavalle Mauri anda por la vida y por la calle con un aparato localizador para que no se fugue.

Está acusado de recibir sobornos millonarios. ¿Esa es la decencia con la que Ud. comulga?

Pozos Lanz y Armando Toledo fueron video grabados embolsándose fajos millonarios de dinero. Y Ud. los nombró en su gabinete. ¿Es en serio?

Ellos, con la venia de Ud., han depredado el presupuesto de Campeche. Ese es el ejemplo de “honestidad y rectitud” que Ud. promueve. Qué pena… o ¡qué asco! Uno ya no sabe cuál de esas dos corresponde.

Basta con ver a sus principales funcionarios para darnos cuenta de la degradación de la que somos objetos por parte de Ud y sus empleados.

Una Secretaria de Gobierno, sin capacidad, sin mérito alguno que no sea el de vender boletos de Aeroméxico y darle asiento a Ud de Club Premier. ¿Recuerda cuando Ud con boletos “normales” ella la ponía en Asientos Élite? Qué curioso que su partido,

Morena, pregone la austeridad y la sencillez y Ud vaya por la vida con opulencia, en camionetas blindadas y tantos guaruras, incluso antes de ser gobernadora.

Regresando a su famosa Secretaria, la “número dos” de su gobierno: ¿Qué méritos le vio? ¿El spray de grafitera? Es una mujer sin fuerza propia, sin enlaces en México con la <real politik>; carece de gestión con Claudia, porque ABSOLUTAMENTE nadie la conoce ni sabe quién es. ¿De verdad esa va a ser su candidata? Muchos lo vamos a celebrar. Sin fuerza propia, con equipo prestado, que es el mismo de Ud., cuyos integrantes más que equipo político son sus empleados. Despreciada por unos y vista con desdén por otros.

Su tercer secretario de Obras Públicas… hombre muy ocupado por las grandes obras de Campeche! Sarcasmo. No sabe ni hablar español. ¡Por dios! ¿De verdad no había un ingeniero o un arquitecto más empático? No supo ni decir cuánto costaron lo único inteligente que hay en su gobierno: los semáforos.

El de ¡Turismo! El inefable, inepto e incompetente Mauricio Arceo. ¿Cuánta acciones de atracción turística ya logró? Su máximo logro es haber conseguido que Farmacias Guadalajara invirtiera en los terrenos de un hotel, propiedad de ellos.

Por cierto, ¿Cuánto costó Mr. Beast? ¿De verdad quiere que creamos que no se le pagó un solo peso? Se agradece la promoción que hizo de Campeche… pero

¡Hemos ya privatizado la promoción cultural, artística y patrimonial del estado!

¿Se acuerda cuando Ud criticaba las privatizaciones?

Parafraseando a Saramago Ud hace 11 años declaró siendo Senadora de la República: “vayan y privaticen a la puta madre que los parió”.

Pues ahora técnicamente, la promoción de Campeche está en manos de un ente privado, de un YouTuber… porque en los videos que circularon de ese personaje no se observa ni el escudo de Campeche, ni los logos del INAH o de Cultura Federal o estatal, y de Turismo, ya ni hablemos. Y, ¿sabe por qué? Porque entre otras cosas al estado no lo promociona… ni la puta madre que lo parió… parafraseando nuevamente al portugués.

Basta con ver a sus principales empleados para darnos cuenta de la depravación que prevalece en su administración.

¿Sabrán los Campechanos, hombres y mujeress, que tenemos a un actor frustrado de películas XXX para adultos repartiendo dinero como Santa Claus?

¿Ya habrán visto las fotografías que circulan por Internet del actor nopor Esteban Hinojosa?

Y ¿qué me dice de Juanito Juanita Juanite? Ese esperpento que amparado bajo la protección de Ud., agrede, insulta y denosta a los críticos de su administración. ¿Lo hace con su autorización?

La doble vida de Juanite Herrera ciertamente es cosa de él, de su esposa y de sus hijos; pero deja de serlo cuando se convierte en un representante de su gobierno. Acuérdese, a Ud. que le gustan tanto las frases rimbombantes: “la mujer del César, no debe solo serlo, sino también parecerlo”. Y hasta el día de hoy su gobierno y su administración es uno de depredación, de degradación y de depravación.

Le quedan dos años señora gobernadora.

Enmiende su camino, o mejor renuncie, y que otro u otra llegue para buscar y encontrar el camino de la reconciliación, de la paz y de la tranquilidad; esa que hemos perdido a raíz de que Ud y su partido llegaron a Campeche.

Y así como Ud en el pasado, usaba su posición de opositora para cuestionar al oficialismo; cuando criticaba la militarización, cuando señalaba las muchas irregularidades de los priistas, muchos de ellos hoy en Morena, pues hoy le toca a Ud. escuchar las críticas de lo mismo que Ud estigmatizaba.

Ojalá que todo sea por el bien de Campeche.

Saludos.

V. AméndolaRōnin