“VENEZUELIZÁNDONOS”

Con esas nuevas disposiciones legales dimos un paso adelante para que nuestra gobernanta emule los clásicos y arbitrarios despojos que protagonizó el dictador venezolano Hugo Chávez.

–“Los asesores de la Tía gobernanta deben estar bailando de felicidad porque una vez más la colocaron en el “trending topic” nacional a raíz de la aprobación de la “ley despojo” que se ha ganado, con toda razón, el repudio, la reprobación y la condena de la gran mayoría de los ciudadanos libres y conscientes”, narró el poeta Casimiro a sus amigos de tertulia, quienes tenían un oído puesto en sus palabras y otro en la narración del partido de los Piratas.

–“No los veo tan contentos, respondió de inmediato el bolero don Memín, al contrario, están muy desesperados tratando de componer en el discurso lo que descompusieron con la aprobación de esa nefasta ley. La interpretación unánime que ese bodrio ha recibido es que el Gobierno nos quiere quitar hasta los huaraches raídos que tenemos en los pies”.

–Es verdad, coincidió doña Chela, todas las páginas matraqueras, los diputados y dirigentes guindas y hasta el abogadito defensor de la Tía, ya salieron a decir que quienes nos oponemos a esa nueva ley despojo, es porque estamos defendiendo las playas privadas que compró Alito. Por mí, si le quieren quitar esos predios y su mansión de las Lomas, allá ellos, pero claramente se establece en las repudiadas reformas, que todos los que tenemos un terreno podemos sufrir del despojo institucional que promoverá este mal Gobierno”.

–“En efecto, coincidió el viejo Julián. No hay defensa que valga, y sin duda que les arde dolorosamente el asterisco al corroborar una vez más que tienen a toda la opinión pública en contra. No niego que algunos chairos o bots salgan en defensa de ese engendro legal, pero la gran mayoría del pueblo siente como una amenaza esa facultad conferida al Gobierno de la Tía para que pueda disponer de predios, casas, tierras y haciendas a su caprichoso antojo”.

–“Si ya con sus prácticas de censura y de represión a la libertad de expresión nos calificaban como el Estado que más se está ‘venezolizando”, si me permiten el término que significa que nos estamos transformando en un símil de Venezuela, aclaró el poeta, con esas nuevas disposiciones legales dimos un paso adelante para que nuestra gobernanta emule los clásicos despojos que protagonizó el dictador Hugo Chávez”.

–“Con una o dos excepciones de gente que está entregada al sistema, complementó el viejo Julián, no he leído opiniones de abogados ecuánimes respaldando esa reforma. Por el contrario, hay un repudio generalizado y la advertencia de que será necesario ir solicitando un amparo para evitar que seamos despojados”.

–“Pues que se vayan al rancho del Peje, exclamó doña Chela, no a expropiarlo, sino al nombre con que se conoce esa propiedad. Yo por si las moscas ya le vendí mi casa de Infonavit a mi hija, y le pusimos como valor de venta 5 millones de pesos, así que cuando me lo quieran expropiar me van a tener que indemnizar con esa suma. Tontos son los gobernantes que creen que el pueblo es tonto” rubricó.