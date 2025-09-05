ANUNCIA SHEINBAUM QUE ESTE LUNES REINICIAN LOS PAGOS A PROVEEDORES DE PEMEX

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina de hoy viernes 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este lunes reiniciarán los pagos a proveedores de Pemex con los que mantienen adeudos.



Además, aseguró que han solventado deuda hasta por 240 mil millones de pesos, que el “nuevo pago” es un instrumento financiero que se hizo con Hacienda y Banobras, y que con el sindicato se cumple el contrato colectivo del trabajo.