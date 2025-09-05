CIRCULA EN REDES: VA AL HOSPITAL DEL ISSSTE “PATRICIO TRUEBA” POR SUS MEDICINAS Y LE INFORMAN QUE SE LAS DIERON EN AGOSTO PASADO, DENUNCIA

A través de sus redes sociales, el derechohabiente Gabriel Uvieta denunció que en la farmacia de la clínica-hospital “Patricio Trueba” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), le informaron ayer que el pasado 15 de agosto le surtieron su receta pese a que no ha recibido las medicinas, y no le entregaron nada.

El inconforme escribió: “Hoy fuimos al Issste de Campeche “Patricio Trueba”. Fui por un medicamento y cuando llegué a la farmacia me comentaron que ya lo tengo surtido el día 15 de agosto, y eso es mentira. Todos los medicamentos están controlados, no le puede dar más al paciente. ¿Por qué en su sistema aparece ya entregado? Eso es mentira. A todos les pasa eso, nunca hay medicamentos, ¡ya basta!”.