viernes, septiembre 5, 2025
Lo último:
Locales

CIRCULA EN REDES: VA AL HOSPITAL DEL ISSSTE “PATRICIO TRUEBA” POR SUS MEDICINAS Y LE INFORMAN QUE SE LAS DIERON EN AGOSTO PASADO, DENUNCIA

user editor

A través de sus redes sociales, el derechohabiente Gabriel Uvieta denunció que en la farmacia de la clínica-hospital “Patricio Trueba” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), le informaron ayer que el pasado 15 de agosto le surtieron su receta pese a que no ha recibido las medicinas, y no le entregaron nada.

El inconforme escribió: “Hoy fuimos al Issste de Campeche “Patricio Trueba”. Fui por un medicamento y cuando llegué a la farmacia me comentaron que ya lo tengo surtido el día 15 de agosto, y eso es mentira. Todos los medicamentos están controlados, no le puede dar más al paciente. ¿Por qué en su sistema aparece ya entregado? Eso es mentira. A todos les pasa eso, nunca hay medicamentos, ¡ya basta!”.

También te puede gustar

ALERTA DIÓCESIS POR FALSO PERFIL DE SU ADMINISTRADOR PARA OBTENER BENEFICIOS

Publicad0rTelemar

LA FISCALÍA ESTATAL SEGUIRÁ OPERANDO COMO LO HACE ACTUALMENTE: TOLEDO JAMIT

Publicad0rTelemar

Don Fernando Gorián lleva casi 35 años vendiendo agua de coco

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *