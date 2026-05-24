PT AFIRMA QUE ESTADOS UNIDOS SÍ INVESTIGA A AMLO Y ACUSA PRESIÓN CONTRA MÉXICO

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que Estados Unidos sí mantiene investigaciones contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que dichas indagatorias forman parte de una presión política y económica contra México, al considerar que Washington busca influir en el país por sus recursos naturales e incluso desestabilizar a la nación. “¿Quieren desbaratar a la nación?”, cuestionó, además de preguntar si también buscan “venir por Andrés”.

Las declaraciones surgieron en medio de la crisis relacionada con Sinaloa, luego de que autoridades estadounidenses señalaran al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Ante este contexto, el PT planteó que la presión de Estados Unidos podría alcanzar directamente a López Obrador.