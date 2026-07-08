NO HAY PLANES PARA CONSTRUIR OTRA PLAZA COMERCIAL: LAVALLE MAURY

-No aclara que negativa del Ayuntamiento a dar permisos para la Plaza GES fue porque habría dejado sin agua a un sector de la ciudad

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Lavalle Maury, reveló que ciudad capital no hay planes para construir otra plaza comercial, y señaló que la negativa de los permisos frenó el proyecto de Plaza GES.

Y sin aclarar que el rechazo del Ayuntamiento de Campeche para otorgar permisos fue porque habría implicado dejar sin agua potable a un sector del Municipio, Lavalle Maury expresó: “Los inversionistas esperaban mucho de esa plaza, ellos son empresarios y están viendo la manera de invertir sus recursos, pero mientras no tengan la seguridad y la certidumbre jurídica para invertir va a ser muy complicado que lo hagan”.