miércoles, julio 8, 2026
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LAYDA ANUNCIA QUE ELLA Y SU GABINETE HARÁN LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL MALECÓN

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció que ella y los integrantes de su gabinete participarán de manera directa en labores de mantenimiento del malecón de la ciudad, con el propósito de apoyar a los trabajadores encargados de estas tareas.

La mandataria estatal explicó que recibirán entrenamiento previo para realizar actividades como raspado, pintura y otras acciones de conservación de este espacio público, a fin de colaborar con las cuadrillas responsables del mantenimiento.

Incluso, bromeó que, si el trabajo no queda bien realizado, espera que no se les descuente el salario a los trabajadores encargados del mantenimiento.

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