EXFUNCIONARIO DE LAYDA ROMPE CON MORENA

– Rechaza el proyecto que, asegura, representa Pablo Gutiérrez como continuidad de Layda Sansores.

El exsubsecretario de Gobierno y exsecretario del Ayuntamiento de Carmen durante la administración de Pablo Gutiérrez Lazarus, César Marín, anunció su renuncia a Morena al señalar que ya no comparte los ideales del partido ni el proyecto político que, afirmó, representa el exalcalde carmelita como continuidad del gobierno de Layda Sansores San Román.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el exfuncionario agradeció a las personas con las que coincidió durante su militancia y aseguró que inicia una nueva etapa con el compromiso de seguir sirviendo a la comunidad desde cualquier espacio.

“Hoy cierro una etapa importante de mi vida al presentar mi renuncia a Morena”, expresó, al tiempo que afirmó llevarse aprendizajes, amistades y el cariño de quienes lo acompañaron durante su trayectoria en ese instituto político.