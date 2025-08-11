ARTESANOS SE QUEDARON CON EL 70% DE SU MERCANCÍA DURANTE LA FERIA ANUAL, REVELAN; BLOQUEO CARRETERO DEJÓ SIN DINERO A VISITANTES

Para los artesanos carmelitas, la Feria Carmen 2025, que finalizó el pasado 31 de julio, fue un duro golpe económico, ya que la baja afluencia provocada por el prolongado bloqueo en la Península de Atasta dejó sin ventas a decenas de expositores, quienes en promedio no vendieron el 70% de su mercancía.

La artesana María Elena Pérez confirmó que hubo severas pérdidas económicas, y que algunos visitantes sólo llegaron a visitar a la Virgen de Carmen, debido a que dar vuelta para eludir el bloqueo les representó gasto.

“La gente gastó su dinero sólo en llegar, ya no les alcanzó para comprar, mientras nosotros esperábamos esta feria para sostenernos todo el año, pero fue un fracaso total”, lamentó.