Por: Víctor Améndola Avilés

En solidaridad con Hubert, Carlos y Abraham.

Me vengo enterando que por el fallo del asqueroso Tribunal Electoral del Estado de Campeche, tres periodistas de amplia trayectoria, fueron obligados a “ofrecer disculpas públicas” a la señora que dice gobernar este estado: Layda Sansores.

Pues bueno… a mí no me han “obligado” hacer lo mismo… todavía.

Así que me voy adelantando.

En solidaridad con ellos y con el periódico 📰 Tribuna, ofrezco en este espacio personal, mi ofrecimiento de disculpas a la señora que dice gobernar Campeche.

Señora gobernadora:

Le ofrezco disculpas por considerar que el Sansorimo es la peor lacra que ha gobernado Campeche, hoy ahora con Ud., y en el pasado con el Cacique Carlos Sansores Pérez.

Le ofrezco disculpas por afirmar que su gobierno es uno lleno de mentiras, infamias, manipulaciones, persecuciones políticas y un asqueroso show cuyo clímax se vive cada martes con un impresionante grupo de payasos que Ud dirige a cabalidad.

Le ofrezco disculpas por considerar que su administración es uno lleno de corrupción, con ejemplos de la podredumbre de actores políticos; como Pozos Lanz, Toledo Jamit y Lavalle Maury; unos embolsándose fajos de dinero, y el otro robándose el patrimonio de la nación en maletas cargadas de billetes de $500.00 y $1,000.00

Le ofrezco disculpas por considerar que en su gobierno hay una galopante depravación, con su actor de cine XXX para adultos Esteban Hinojosa, cuyas fotos más que gráficas, hoy circulan por toda la Internet, y que serían motivo para ruborizar a cualquier ser pensante o con un mínimo de decencia… salvo, ahí en la 4T.

Ya no hablemos del quebrado mental de Juanito Juanita Juanite, que cada Martes puede drenar sus frustraciones en odio, resentimiento y revancha hormonal.

Y ya de los insultos a mujeres, razón por la que Ud está calificada como violentadora de género… pues de eso ya mejor ni hablamos. A mi me “castigaron” también, por llamar corrupta y traidora a una mujer. Ni hablar. Usaron el Tribunal y aprovecharon mi convalecencia para llevar un juicio a modo, sin poderme defender. Yo no tengo todo el aparato jurídico del que Ud sí dispone.

Le ofrezco disculpas por pensar que su gobierno ha degradado toda relación política institucional.

Su espacio de cada martes ha sido para ofender a propios y extraños.

Lo mismo insultan a Adán Augusto, o a Ricardo Monreal; que a periodistas libres e independientes como Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker, Carmen Aristegui; y muchos otros más aquí de Campeche.

Los apoyos del Senado y de San Lázaro están, precisamente rotos, por la pésima estrategia de confrontación propiciada y promovida por Ud.

Me disculpo señora gobernadora por afirmar que su administración es depredadora; llena de hurtos, de robos y desfalcos.

Nunca antes en la vida del estado, Campeche había recibido tal dispersión de dinero por parte del gobierno central.

En los últimos cuatro años, han llegado más de 250 mil millones de pesos a la entidad; entre Tren Maya, Tren Ligero y recursos asignados por la Federación.

Ni en la etapa precolombina, ni durante la conquista, o en la Independencia, o en las Guerras de Reforma, o de la Revolución, o en el país de las Instituciones o del México Democrático… los ojos de nadie habían visto llegar tal cantidad de recursos.

Nunca. Jamás. En toda la vida.

¿Qué se ha hecho con tanto dinero?

¿Dónde está?

No hay hoteles nuevos (salvo los de los Militares que depredaron la zona maya de Calakmul); no hay cadenas restauranteras en proyecto de inversión.

La seguridad cayó tres lugares, cuando éramos el ejemplo nacional.

Somos de los estados con peor infraestructura, con nula inversión local, nacional o extranjera (por cierto, su Secretario de Obras Públicad… ya habla bien el español???).

No tenemos crecimiento económico.

Somos de las economías locales con mayor inflación.

Me disculpa señora, por creer que ha sido Ud la más inepta, la más incompetente de todos los que le antecedieron.

Eugenio Echeverría (qepd) trajo el Puente de la Unidad, y el desarrollo del “relleno sanitario” (ciertamente fue centro de robos y desvíos millonarios, pero al menos dejó algo).

Abelardo todo el desarrollo de vivienda: Fidel Velázquez, Plan Chac, Solidaridad Nacional.

Jorge Salomón el avance en el sur del estado y un nuevo municipio: Calakmul. Gracias a Azar García, se pudo litigar territorio nuestro que Quintana Roo nos quería robar.

Antonio y Jorge Carlos, todo el nuevo malecón. El Centro de Convenciones; maquiladoras, una por ayuntamiento. Un nuevo Municipio: Candelaria.

Hurtado Valdez y Fernando los hospitales de Especialidades y el CEO, donde muchos que estamos teniendo tratamientos Vs Cáncer nos hemos podido atender.

Fernando trajo inversiones con Plaza Galerías en la capital. Ortega y Alito, el mega drenaje de la Ciudad campechana. Este que Ud va a reventar con las obras que permitió del “Tren Ligero”.

Mismo Alito, el distribuidor vial de la Gobernadores y Fco. I. Madero; parque acuático, las Fuentes del Malecón junto al Ángel Maya (nuestro papá luchón);

Ciudad administrativa; el Maping de Catedral, que por cierto Ud anda presumiendo como propio, pero Alejandro se lo dejó. El parque de Mouch Couoh.

Ah!! Y el nuevo Puente de la Unidad para beneficio de Isla Aguada y la Isla de Carmen (la pinche islita, Layda Dixit). Dos nuevos Municipios: Seybaplaya y Dzitbalché.

Y Ud?

Aparte de sus viajes constantes…

¿Qué nos ha legado?

Ah! Y eso que Ud ha tenido TODA su administración de un mismo Partido Político con el Gobierno Federal; cosa que ni González Curi, Hurtado, Ortega, ni Moreno pudieron tener a diferencia de Ud.

Es decir… acepto mi culpa de señalarla como la gran inepta, que a pesar de tener TODO el apoyo político del centro, y de la mayor derrama de recursos en toda la historia de Campeche y del país, tiene al estado en el nivel de vergüenza y desgracia al que Ud y solo Ud lo ha podido llevar.

Me voy despidiendo Sra. “gobernadora”.

Le dejo estas imágenes de las lonas que hacen alusión a su “IV Informe de Gobierno”…

La verdad me dan harta pena… me impresionan:

47 motores para los más de 87 mil pescadores de todo el estado????

Los de Isla Arena, Villa Madero, San Francisco de Campeche, Lerma, Seybaplaya, Sabancuy, Isla Aguada, Carmen, Champotón!!!

Es neta???

De verdad???

Eso es el 0.0005% del padrón de Pescadores…

es una buuuuurla.

Y luego… habla de “Subsidios” del 50% de las Tarifas de Luz… de la CFE, que es una empresa pública del Gobierno FEDERAL. Es decir… eso lo podría presumir Claudia Sheinbaum… no Ud.

Los Subsidios los absorbe el gobierno de la Federación, no el de Campeche.

Ah que mi gobernadora!! Saludando con sombrero ajeno.

¿Ve por qué muchos le decimos que es Ud. una mentirosa y manipuladora???

Ante la falta de cosas en su administración, tiene que agarrar las del gobierno federal.

Luego, en otra lona me presume los hoteles de los MILITARES!!!

Se acuerda cuando Ud llamaba inútil y cobarde a Peña Nieto por tanto militarismo en el país??

Y ahora Ud hasta les presume la lana que les manda oooootra vez el gobierno federal.

Porque… dígame Ud.:

¿Cuántos hoteles ha inaugurado el inútil e incompetente de Mauricio Arceo???

Pobre Dn Álvaro… tanto que presume su inteligencia y tuvo de hijo a un cuate que para lo único que ha servido es para triste, gris y mediocre burócrata.

Finalmente… en un estado donde la delincuencia ha hecho su nido y zona de confort… me viene a presumir 691 carpetas de investigación sobre maltrato animal… va en ellas la cavernícola diputada de Morena Mayda Maas Tun???

Y en delitos Vs la mujer??? No hay nada??

El Alcalde de Escárcega le pidió ayuda para no ventanearlo como deudor alimentario de hijos sin reconocer??

En su gobierno… el cinismo, la hipocresía y la desmemoria es la carta de presentación.

Por todo ello: me disculpo.

Pido perdón de forma pública por creer todo eso de Ud y del gobierno estatal de Morena 💩.

Felicidades gobernadora.

Que este último tramo de su administración sean mejores que estos cuatro miserables años que nos ha dejado para la historia.

Y ya que anda en las Europas:

Gefeliciteerd!!!

En Neerlandés, para estar a tono con su destino.

Chao.

Le escribo pronto de nuevo.

Ahí cuando también me demande ante el TEEC.

V. Améndola

Rōnin