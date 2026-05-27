EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 27 DE MAYO DE 2026

INVESTIGA LA DEA A SANSORES: PUNTO POR PUNTO.

El consorcio periodístico Punto por Punto reportó el pasado domingo que “bajo la lupa de la DEA hay dos Haces mexicanos y 16 políticos más”. La nota precisa que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la Drugs Enforcement Administration (DEA), investiga “a dos políticos mexicanos de dudosa calidad moral, identificados como Pedro Haces Barba y su hijo, Pedro Enrique Haces Lugo, ambos diputados federal y local, respectivamente, de Morena.” Y detalla:

“En la lista de la DEA también se encuentra Adán Augusto López Hernández, Cuitláhuac García Jiménez, Rocío Nahle García, Alejandro Gertz Manero, José Luis Peña y Peña, Tomás Yarrington Ruvalcaba, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Américo Vilñlareal Anaya, Layda Sansores San Román, Omar Terrazas García, Samuel García Sepúlveda, Ricardo Gallardo Cardona, Andrés Manuel López Beltrán, María Hermenegilda Lesama Espinosa, Evelin Salgado Pineda y José Ramón Gómez Leal, quienes son investigados por su presunta relación con el crimen organizado y lavado de dinero.”

Como hemos precisado anteriormente, Layda Sansores financió su campaña con dinero del huachicol fiscal, presuntamente de La Barredora. La periodista Anabel Hernández reveló hace más de un año que una demanda en una corte de Nueva York la menciona entre los políticos beneficiados con dinero ilícito, acusación que la mandataria no ha negado hasta hoy.

CARTEL DE SINALOA FINANCIÓ CAMPAÑA DE HUACHO.

El periódico Sol Yucatán denunció antier que “el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por el gobierno de Estados Unidos por delincuencia organizada, financió parte de la campaña de Joaquín Díaz Mena con 30 millones de pesos”; que “siete gobernadores morenistas inyectaron dinero a la campaña… entre febrero y mayo de 2024”.

El rotativo señala que “Díaz Mena habría recibido dinero procedente del Cártel de Sinaloa, organización para la que trabajaba Rocha Moya, según el gobierno de Estados Unidos”, y que los otros seis gobernadores que tuvieron injerencia en la elección de Yucatán fueron Rutilio Escandón (Chiapas), Carlos Merino Campos (Tabasco), Cuitláuac García Jiménez (Veracruz), Layda Sansores (Campeche), Mara Lezama (Quintana Roo) y Delfina Gómez (Estado de México).

En el reportaje, Sol Yucatán afirma que desde que inició la administración de Joaquín Díaz Mena “se ha incrementado la presencia de los grupos (criminales) que operan en la entidad el trasiego de drogas, el lavado de dinero, trata de personas y hasta el tráfico de armas hacia Centroamérica y Sudamérica”. Algo similar a lo que sucedió en Campeche desde que llegó Layda Sansores. Que desgracia.