miércoles, mayo 27, 2026
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AL RITMO RAP LAYDA EXIGE A “ALITO” QUE DEVUELVA “LO ROBADO”

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, arremetió nuevamente contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien señaló de presuntamente haber saqueado al estado durante su administración. En medio de su declaración, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, insistiendo en que el exgobernador “devuelva lo robado” a Campeche.

Incluso, Sansores ironizó con el gusto musical de “Alito” y le dedicó una breve canción en ritmo de rap, donde lanzó frases como: “Oye Alito, lo que haces es delito y te debes enmendar”, además de asegurar que antes de irse “al infierno”, tendrá que devolver lo que presuntamente se llevó del estado. La mandataria cerró con otra rima: “Rap ratero, rap ratero”.

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