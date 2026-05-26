EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 26 MAYO DE 2026

YAHARI BRITO, OTRA PRESA POLÍTICA DE SANSORES.

Tras las protestas del Día Internacional de la Mujer fue encarcelada Yahari Itxel Brito Brito, una joven activista, que fue detenida y procesada pese a no haber participado en los actos violentos que ocurrieron. Han pasado dos meses y medio y pese a que la servil Fiscalía General no ha presentado pruebas contundentes en su contra, permanece en prisión preventiva acusada de tentativa de homicidio.

La historia de Brito Brito es una más de las persecuciones políticas que ha llevado a cabo el autoritario Gobierno de Todos los Sansores y ha generado indignación entre los colectivos feministas, luego de que denunció que fue arrestada estando embarazada, que fue amenazada por los policías y recluida en condiciones precarias en el penal de Kobén, donde incluso ha sufrido complicaciones de salud.

La detención de Yahari Itxel ocurrió el pasado 8 de marzo en las inmediaciones de la calle 59, afuera de un establecimiento comercial y muy lejos de la manifestación feminista que se realizaba en la ciudad. Layda Sansores ha puesto en riesgo su salud y la del bebé que espera, con la complicidad de las titulares de la Codhecam y del Instituto Estatal de la Mujer, Ligia Rodríguez y Vania Kelleher, que han guardado silencio ante la arbitraria e ilegal detención. ¿Hasta cuándo cesarán los abusos de la gobernadora? Menos mal que sólo le quedan 477 días a su nefasta administración.

SHEINBAUM ENCUBRE NARCOPOLÍTICOS DE MORENA.

Afirmó la presidente Claudia Sheinbaum, en su gira por Yucatán, que “ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México”, sin embargo, hasta ahora no se ve ninguna acción para arrestar a los 10 políticos de Morena acusados por,el gobierno norteamericano de coludirse con el crimen organizado en Sinaloa.

Tampoco se ha visto que su Fiscalía General de la República haya abierto alguna carpeta de investigación contra personajes corruptos como Andrés Manuel López Obrador, sus hijos López Beltrán, Luisa María Alcalde Luján, Adán Augusto López Hernández, Ricardo y David Monreal Ávila, Mario Delgado Carrillo, Rafael Ojeda Durán, Ignacio Ovalle, Manuel Bartlett, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo, Evelyn Salgado, Marina del Pilar Ávila, Julio Menchaca, Alfredo Ramirez, Salomón Jara, Alejandro Armenta, Mara Lezama, Américo Villarreal, Rocío Nahle y Layda Sansores, por citar algunos morenistas señalados por colaborar y/o beneficiarse del crimen organizado.

Por si no se ha dado cuenta Claudia Sheinbaum, fracasó su pretensión de distraer la atención al citar a declarar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Todo México observa con atención cómo descaradamente encubre y protege al corrupto y delincuente narcogobernador de Sinaloa, Rubén Mocha Moya. ¿Será porque, dicen las redes, ella también recibió dinero del narco para su campaña?