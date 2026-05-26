ACTIVAN ALERTA SANITARIA POR ÉBOLA Y PIDEN APLAZAR VIAJES A QUIEN HAYA ESTADO EN ÁFRICA EN LOS ÚLTIMOS 21 DÍAS

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario federal de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que aunque México no registra casos de ébola y el riesgo de propagación sigue siendo bajo, se reforzarán las medidas preventivas en los aeropuertos del país, y las personas que hayan estado y transitado en los últimos 21 días en Uganda, República del Congo y Sudán del Sur, deberán reprogramar sus viajes mientras continúa la emergencia sanitaria.

La medida obedece al reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que en dicha región africana el brote sigue en evolución y la situación empeorará, además de que en los aeropuertos internacionales serán implementados filtros sanitarios, medidas preventivas y revisión documental y de itinerario.

Se destacó que el ébola no se transmite por aire, como el Covid-19, sino por contacto directo con secreciones y fluidos corporales de personas infectadas, y los síntomas de alerta son fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de estómago intenso, diarrea y sangrado inexplicable.