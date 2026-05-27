ESTÁ PEDRO ALCUDIA ENTRE LOS PEORES PRESIDENTES DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: GOBERNARTE

De acuerdo con el ranking correspondiente a mayo de Gobernarte sobre presidentes de tribunales superiores de Justicia, el poblano Juan Pedro Alcudia Vázquez, a cargo del Tribunal de Campeche, ocupa el lugar 23 con 21.5 por ciento de aprobación y 15.3% en cuanto a conocimiento, para un promedio general de 18.4 porcentual.

La respuesta de campechanas y campechanos refleja la poca credibilidad y confianza que tienen en el órgano de justicia, y refuerza la teoría de persecución denunciada por integrantes de sectores como el periodístico, cuyas resoluciones han sido en contra sin que haya sustento claro y contundente.

Cabe señalar que todos los presidentes de tribunales de Justicia obtuvieron calificación reprobatoria, pues en primer lugar quedó Rafael Guerra Álvarez, de la Ciudad de México, con 46.6 de aprobación y 37.5 de conocimiento, para promediar 42.1 porcentual.

En el sitio 32 aparece Tania Contreras López, de Tamaulipas, con 10.5 de aprobación y 13.9 de conocimiento, para 12.2 de promedio.