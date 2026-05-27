TARJETA ROJA PARA ANDY!; NO RENUNCIÓ, SINO LO RENUNCIARON: CÓDIGO MAGENTA

-“LO SOBREPASÓ EL ESCÁNDALO, LO REBASÓ LA CORRUPCIÓN Y LO SUPERÓ SU INEFICIENCIA PARA OPERAR ELECTORALMENTE”

A través de un video divulgado en sus redes sociales, Código Magenta afirmó que Andy López Beltrán ya está fuera de Morena, pero que no renunció, sino que lo renunciaron, pues lo sobrepasó el escándalo, lo rebasó la corrupción y lo superó su ineficiencia para operar electoralmente desde Durango y Veracruz, pasando por Chihuahua y dejando tirados, de paso, los próximos comicios de Coahuila.

En la antesala del Mundial de Fútbol, le sacaron la tarjeta roja, lo que sólo pudo darse por 2 motivos: que tras la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos se encendieron algunos focos rojos por la probable aparición de Andy en las listas y por eso lo desligaron de Morena para un mejor control de daños; y 2, que después de la rechifla que recibió a su llegada a Chihuahua para encabezar la fallida marcha, sus bonos se desplomaron.