DESCANSO NAVIDEÑO DE DIPUTADOS DURARÁ 45 DÍAS Y TODO PAGADO: YO POR LAS 40 HORAS; “DE 2,939 INICIATIVAS SÓLO APROBARON 109, UNA MEDIOCRIDAD”
Al resaltar que al parecer el espíritu navideño o las ganas de no trabajar ya le llegó a la política mexicana, la organización no gubernamental y sin fines de lucro denominada Yo por las 40 horas, expuso en un video que los diputados salieron de “descanso” el pasado 11 de diciembre y regresan el 1 de febrero de 2026 (mes y medio) pero no del todo, pues varios laborarán 1 día por semana y el resto por home office, y desde luego todo pagado, sumado a los 152 millones de pesos para aguinaldos.
Además, agrega, de acuerdo con El Universal, sólo tuvieron una productividad del 5%, pues de dos mil 939 iniciativas presentadas sólo 109 fueron aprobadas.
Luego, Yo por las 40 horas pregunta: “¿Qué opinas de esta mediocridad política?, ¿y las 40 horas?”.