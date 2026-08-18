TAL PARA CUAL

Incurre en abuso de poder, al utilizar instalaciones públicas como si fuera de su propiedad particular y hay peculado, pues usan recursos públicos para fines particulares…

–“Bien dice el refrán que ‘cuando el gato se ausenta, los ratones hacen fiesta’ y la cita viene al caso, señaló el bolero don Memín, ante el degradante espectáculo del pasado fin de semana en que las instalaciones de Casa de Justicia se convirtieron en una ruidosa sala de fiestas, para festejar el cumpleaños de la mamá de Pedrito, el poblanito que funge como presidente del Poder Judicial”.

–“Cómo no van a suceder esas cosas, si los que dicen que son diferentes y que no van a incurrir en los mismos abusos que sus antecesores, salieron peores y más corruptos, expresó con mucho sentimiento doña Chela. Si la jefa de todos anda en Europa comprando sus carísimos outfits en las tiendas más exclusivas de Madrid, entonces sus subalternos pueden hacer lo que se les pegue la gana con el patrimonio estatal”.

–“Que lo estén haciendo, replicó de inmediato don Julián, no quiere decir que esté bien. Al contrario, qué bueno que el incidente fue evidenciado en las redes sociales y que ha recibido amplias muestras de repudio popular. Se ha incurrido en un abuso de poder, al utilizar instalaciones públicas como si fuera de la propiedad particular del magistrado presidente y se configura por lo menos el delito de peculado, pues usan recursos públicos para fines particulares. Ojalá que los abogados independientes se pongan las pilas y denuncien a ese poblanito que se cree dueño de Casa de Justicia” exigió.

–“Vale la pena recordar el origen espurio del magistrado poblanito, mencionó el poeta Casimiro. Su designación fue ampliamente rechazada por la sociedad campechana porque no había renunciado a su anterior cargo como conserje jurídico de la gobernadora, cuando ya lo habían designado magistrado. Qué lástima que las instancias judiciales federales no validaron la denuncia de los diputados de oposición para destituirlo, pero es evidente que su nombramiento violento totalmente las reformas al Poder Judicial de que es el pueblo el que elige a sus jueces y magistrados, ya que a él lo impuso su jefa, para hacerle el trabajo sucio en los juzgados”.

–“Son tal para cual, remató el bolero don Memín. La gobernadora incurrió en un abuso de poder al imponer a su sirviente como magistrado, y éste actúa con nepotismo al convertir las instalaciones de Casa de Justicia en su sala de fiestas privada. ¿Qué más nos falta por ver?” cuestionó.

–“No invoques más desgracias querido compadrito, demandó doña Chela. Recuerda que estamos en el año de Hidalgo, y van a ser muy pen…itentes los actuales funcionarios si le dejan algo a la siguiente administración estatal. Son tan tontos que hasta dejan huellas de sus excesos, ya que fue el propio Pedrito el que subió a sus redes el video de la fiesta a su mamá. Están muy seguros de que van a retener la gubernatura, que están cometiendo torpeza tras torpeza sin pudor alguno” lamentó.