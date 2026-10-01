“NO ME AYUDES COMPADRE”

Ni las propias encuestas del partido guinda perfilan como ganador al chilango-carmelo, y eso explica el por qué la furia de la Tía y el embate que han lanzado contra la oposición…

–“Pues resulta que el tal Pablito no fue “el mejor” de los aspirantes a ser “coordinador estatal de la cuarta deformación”, sino el “menor peor”, platicó don Memín a sus amigos de tertulia, al tiempo que les mostraba los resultados de la “encuesta” que realizó la dirigencia nacional del partido guinda para seleccionar a sus candidatos.

–“Por ejemplo, continuó, la encuesta señala que tiene 30 por ciento de opinión positiva, y como fue el más alto, a él lo consideraron ganador, pero no sé si pasaron por alto, o lo hacen a propósito, que ese dato significa que siete de cada 10 campechanos que lo conocen tienen de él una opinión negativa”.

–“Es cierto, dijo doña Chela, cuando evaluaron el rubro de la honestidad, resulta que 20 por cierto lo considera como tal, pero el 80 por ciento, que es una cifra muuuy alta, opina que no es honesto. ¿Eso es ayudarlo?, en cuanto a conocimiento, solo 5 de cada 10 personas saben quién es.

–“Pues vaya “ayuda” que le dieron a Pablito, añadió con sorna don Julián, miren que solo uno de cada cuatro encuestados lo siente cercano a la gente. El 75% restante no, el 24 por ciento considera que sí conoce al Estado y 22 por ciento que sí cumple lo que promete, lo que significa que el 80 por ciento piensan que ni conoce a la entidad, ni va cumplir lo que promete” anotó.

–“El colmo de este menjurje, complementó el poeta Casimiro, es que solo 31.4 por ciento lo considera un buen candidato, y el 30.7 % dijo que votaría por él, lo que en otras palabras quiere decir que el 70 por ciento ¡no votaría jamás por Pablito! Si con esos números lo catalogaron como el mejor, entonces de plano que los otros aspirantes están pal’perro” argumentó.

–“Hay otro rubro, indicó don Memín, y es el que se hizo con puros militantes del partido guida. El 34.2% lo consideró idóneo como candidato, lo que significa que casi el 66 por ciento de los propios guindas no lo catalogan como el mejor. ¿Y saben qué es lo curioso? Que esa cifra que los propios militantes del partido oficial presentan, nos habla de que no le va alcanzar para ganar”.

–“Ese es un dato importante, intervino don Julián, porque la Tía ganó oficialmente su elección con el 33.25 por ciento de los votos, o sea apenas uno por ciento debajo de lo que ahora proyecta obtener su delfín chilango. La diferencia es que ahora no nos vamos a una elección a tres tercios, sino que será una competencia reñida entre dos aspirantes o dos coaliciones, y es la oposición la que tiene más posibilidades de crecer, sobre todo si el régimen permite que la Tía siga incurriendo en abusos, excesos y violaciones a las leyes electorales”.

–“Ahora entiendo por qué está tan alocada la Tía, apuntó doña Chela. Si tiene todos los pronósticos en contra y hasta las encuestas de su propio partido le adelantan que van a perder. Con razón ya soltaron a sus perros para que ataquen a todo lo que huela a oposición y de ser posible los encarcelen con cualquier pretexto. ¡Aguas, porque no hay nada más peligroso que los coletazos de un dinosaurio herido de muerte!” advirtió.