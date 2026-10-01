EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 1 DE OCTUBRE DE 2026

¡ENLOQUECIÓ! Y SIENTE GANAS DE PERDONAR.

Asegura Layda Sansores que Morena iniciará una campaña “de puro amor”, pero ¿cómo lo hará si lleva cinco años sembrando odio, discordia y polarización entre los campechanos? En ese destello de bipolaridad declaró que ya tiene “ganas de perdonar” a Eliseo Fernández Montúfar, a quien persiguió, hostigó, desprestigió y exilió durante su nefasto y corrupto gobierno. ¿Estará chocheando?

Porque debería ser al revés, es Eliseo Fernández quien debe perdonar los abusos y excesos de autoridad de Layda Sansores, pues lo desprestigió con calificativos de asesino en serie, psicópata, personaje siniestro, mujeriego, misógino y violentador de género, además de tratar de encarcelarlo con expedientes civiles, penales y administrativos inventados y de catearle sus propiedades. ¿Quién debe perdonar a quien?

Habrá que preguntarle a la psicóloga y maestra normalista cómo puede dar amor quien irradia tanto odio y si puede radiar empatía quien carga tantos complejos. Es tan grande su soberbia y desfachatez, que cree la octogenaria mandataria que es ella quien debe perdonar. Y por todo el daño que ha hecho a Campeche, ¿sentirá “ganas de perdonar” o de que la perdonen? Los campechanos acudirán pronto a las urnas a darle también un voto “de puro amor”. Menos mal que sólo le restan 350 días.

INFORME SEMANAL PARA OCULTAR INSEGURIDAD.

Mientras Layda Sansores festejaba cinco años de su Martes del Jaguar y su servil vocero Walther Patrón anunciaba que la v¡ol@d·ra de derechos humanos, Marcela Muñoz, y el fiscal robacoches, Jakson Villasis, rendirán un informe semanal de seguridad todos los miércoles, en la colonia Ampliación 4 Caminos una persona fue ¢j¢c·t@da por dos sujetos. Un as¢s¡n·to más a la cuenta de este Gobierno de Todos los Corruptos Sansores.

Vale precisar que la gobernanta no comentó absolutamente nada del asesinato en su programa, desde el cual minimiza el que los campechanos se sientan inseguros por la creciente presencia de la delincuencia organizada en la entidad. ¿Por qué? Porque para ella vamos “requeterebien”, porque la fiscalía sólo abrió 116 carpetas de investigación por h·m¡c!d1os entre enero y julio de este año. ¿Eso es ir bien?

Al día siguiente, el fiscal Jakson Villasis confirmó que en Sabancuy opera una célula criminal, la cual este Gobierno ha sido incapaz de erradicar con el pretexto de que “termina uno y sale otro”, mientras alegan que los “controlan y trabajan fuerte para bajar los niveles de inseguridad. ¿Y cómo los van a bajar si no los pueden combatir? ¿Así dice que los “controlan”? Con el perdón de la expresión, ¡Que no mamen!