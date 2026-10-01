REAPARECE AMLO PARA PRESENTAR “PUEBLO”; DEDICA SU NUEVO LIBRO A SHEINBAUM: “LA MEJOR PRESIDENTA DEL MUNDO”

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente desde Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro, “Pueblo”, una obra de 10 capítulos que aborda la historia política de México desde la Independencia hasta la actualidad y que incluye un apartado dedicado a la Cuarta Transformación.

López Obrador explicó que originalmente había pensado titular el libro “Gloria”, como complemento de su anterior obra, “Grandeza”, pero finalmente optó por “Pueblo”. “En una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”, expresó al explicar su decisión.

El exmandatario informó que el libro será publicado por Editorial Planeta y reveló que está dedicado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “la mejor presidenta del mundo”. Añadió que con “Grandeza” y “Pueblo” concluye la exposición de lo que denomina Humanismo Mexicano, mientras que el capítulo 10 está dedicado a la Cuarta Transformación.