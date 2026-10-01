“NO TODAS SON EJECUCIONES”; ENTRE HOMICIDIOS Y TEMOR CIUDADANO, MARCELA MUÑOZ SOSTIENE: “CAMPECHE ES SEGURO”

San Francisco de Campeche.- Al señalarle que la ola de violencia, que ha dejado personas asesinadas con arma de fuego, principalmente en calles y comunidades de Ciudad del Carmen, genera miedo entre la ciudadanía, la jefa de la Policía de Campeche, Marcela Muñoz Martínez, expresó: “Ahorita tú hablas de ejecuciones, pero muchas de estas muertes son de gente que estaba en una fiesta ingiriendo bebidas alcohólicas, había droga, acabaron discutiendo y se mataron entre ellos; no todas son ejecuciones”.

La guanajuatense insistió en que Campeche “es un Estado seguro, maravilloso, con muchas áreas de turismo; hay muchísima gente que viene y se siente contenta y segura”.