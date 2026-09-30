FISCALÍA CONFIRMA CÉLULA DELICTIVA EN SABANCUY Y ADVIERTE: “TERMINA UNO Y SALE OTRO”

La presencia de grupos delictivos en la zona de Sabancuy ya no quedó sólo en versiones o videos difundidos en redes sociales, pues durante un encuentro con medios, el fiscal de Campeche, Jakson Villacís Rosado, confirmó que las investigaciones identifican la operación de una célula en esa región, y aseguró que continuarán los cateos y acciones coordinadas con fuerzas federales.

Al ser cuestionado directamente sobre si el grupo armado investigado correspondía a una célula delictiva, el fiscal respondió que sí, y admitió la dificultad de erradicar por completo estas estructuras, pues “no se puede acabar nunca con la conducta de esas personas, porque termina uno y sale otro. Lo que hacemos es controlar y trabajar fuerte para bajar los niveles de inseguridad y delincuencia”.