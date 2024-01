Estallan sindicalizados contra autoridades del Cobacam por falta de pago

Renuncien si no tienen capacidad para trabajar, y ya dejen de estar peleando internamente para no afectar también a los estudiantes, exigen a través de un comunicado

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Sutcobacam) denunciaron la falta de pago, y exigieron a las autoridades del Cobacam proponer y construir en lugar de demostrar que pueden tomar decisiones unilaterales.



Mediante un comunicado titulado “Si no hay capacidad, que renuncien!!!!!”, los inconformes lamentan que a los responsables de este sistema educativo no les importe afectar no sólo a la clase trabajadora, sino también a los estudiantes, y dijeron estar hartos de este ambiente nocivo para el proceso enseñanza-aprendizaje.

Otro ejemplo, expusieron, es “la implementación de una evaluación memorística para el cumplimiento de un porcentaje que determine una calificación numérica, cuando todos los días hay actividades académicas que evalúan de manera integral el aprendizaje y el desempeño de nuestros apreciados jóvenes, apegados a la nueva escuela mexicana”.

Recriminaron que aún no les paguen, ante lo cual la Dirección argumentó primero atraso en la llegada de dinero y después que no pudo entregarlo por falta de tiempo, lo que no justifica esta omisión y los obliga a alzar la voz de manera pública.

Además, acusaron falta de claridad en montos de la nómina y atrasos en diversos trámites.

Por último, reiteran su llamado a las autoridades cobachenses a ponerse a trabajar, a dejar de pelear internamente y ubicarse como servidores públicos, pues se la pasan haciendo campañas contra la cabeza o quien dirige y omiten su trabajo. “Las diferencias políticas entre ustedes no debe de afectar a los alumnos, a la base trabajadora y a las apreciadas familias de los trabajadores”.