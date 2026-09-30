PT LLAMA A MORENA UNIR FUERZAS TRAS MUESTRA POLÍTICA DE MC EN INFORME DE BIBY RABELO

El Partido del Trabajo (PT) en Campeche asegura que no existe un rompimiento con Morena y mantiene su intención de construir una coalición para el próximo proceso electoral; sin embargo, su dirigente estatal, Antonio Gómez Saucedo, reconoció que hasta ahora no se ha concretado un acercamiento formal con la dirigencia morenista encabezada por Erick Reyes León.

Consideró urgente dejar atrás los contactos extraoficiales y sentarse formalmente a dialogar, especialmente después del escenario político que, desde su perspectiva, quedó expuesto durante el reciente informe de la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre.

Para el dirigente petista, la presencia y cercanía mostrada entre actores de Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas debería llevar a los partidos identificados con la Cuarta Transformación a acelerar su organización.

“No hay un acercamiento como tal, pero yo insisto, debemos hacerlo de manera inmediata. El informe de la alcaldía hace unos días nos dio un panorama muy claro de quiénes están de un lado y quiénes están de otro”, afirmó.

Adelantó que buscarán a Erick Reyes para plantearle la necesidad de establecer un diálogo formal y enviar una señal de unidad. Aunque rechazó que exista temor ante la reorganización de otras fuerzas políticas, admitió que el panorama debería generar preocupación dentro de la llamada Cuarta Transformación si continúa pasando el tiempo sin acuerdos.

El dirigente sostuvo que mantiene comunicación extraoficial con Reyes León y negó que exista un rechazo de Morena hacia el PT. No obstante, señaló que esa relación debe pasar a encuentros institucionales entre las dirigencias para comenzar a definir el rumbo electoral.