EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CRECE INFORMALIDAD POR CRISIS ECONÓMICA.

Mientras Layda Sansores repite como guacamaya que “todo va bien” cada que se le pregunta qué estrategia económica implementará para reducir el decrecimiento económico en la entidad, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Juan Pablo Mex Salazar, confirmó que el mercado laboral formal en la entidad mantiene una grave tendencia a la baja y que la economía informal continúa en expansión como única vía de supervivencia ante la alarmante crisis que atraviesa Campeche.

El dirigente Mex Salazar afirmó que la situación económica es adversa para todos los sectores y que la informalidad es consecuencia de la insuficiencia para crear fuentes de trabajo formales: “Definitivamente hay una crisis que nos involucra a todos; tenemos responsabilidad y debemos actuar para salir adelante”, comentó, y denunció que hay al menos dos mil comerciantes informales en la capital, de los cuales 300 están en el Centro Histórico.

Mientras Layda Sansores continúa minimizando la alarmante crisis económica que padece la entidad desde hace cinco años que llegó a la,gubernatura, todos los sectores sociales han reconocido que el desempleo y la crisis económica impulsan a más personas a buscar el sustento diario en la vía pública y que la tendencia seguirá creciendo mientras se siga fracasando en atraer inversiones.

SANSORES TRAICIONÓ A LOS CAMPESINOS.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan ayer de la indiferencia, desinterés y apatía de Layda Sansores ante los campesinos campechanos afectados por la arbitraria reubicación del Tribunal Agrario Unitario a Mérida, Yucatán, la cual ahora les representa mayores gastos para realizar sus trámites legales. Reproducimos.

“Campeche lleva dos años sin Tribunal Agrario y los campesinos siguen pagando las consecuencias. José Rubén Cab Chablé denunció que el traslado del Tribunal Agrario Unitario a Mérida obliga a ejidatarios a gastar en viajes, abogados y diligencias, mientras los expedientes se acumulan y los conflictos por la tierra siguen sin resolución. Los afectados han pedido la intervención de la gobernadora Layda Sansores y del Congreso local, encabezado por Antonio Jiménez, pero las promesas de facilitar un inmueble no han pasado de ahí. Dos años sin tribunal y los campesinos indefensos. Con Sansores se gobierna en el papel.”

Cab Chablé lamentó que Layda Sansores haya dejado huérfanos a los ejidatarios campechanos, pues no apoyó las peticiones de las organizaciones campesinas, y advirtió desde hace dos años que “el poder le hizo olvidar que se debe a las causas sociales, pronto llegará el 2027 y los campesinos le cobraremos la factura, porque está traicionando al pueblo.” Pues ya sólo les falta esperar 8 meses para cobrársela. Ánimo que no hay plazo que no se cumpla.