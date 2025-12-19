EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 19 DE DICIEMBRE DE 2025

QUE ELISEO BUSCARÁ LA GUBERNATURA.

Tras presentar un videomensaje en la posada del municipio de Campeche que concluía con la frase “lo que viene es bueno y comienza hoy”, reapareció el exalcalde Eliseo Fernández Montúfar para agradecer a los asistentes, a los que llamó la “familia de Eliseo”, su invaluable apoyo en sus años de exilio. “Fue un momento difícil no poder estar para ver crecer a mis hijos”.

Dijo que aprovechó para estudiar y prepararse para tener claridad del rumbo que necesita el Estado, que visitó lugares con las mismas características que tiene Campeche “que gracias a sus buenos gobiernos y políticas públicas hoy están en pleno desarrollo, porque han privilegiado invertir en los servicios públicos básicos para dar calidad de vida a los ciudadanos… eso es lo que vamos a hacer aquí y lo vamos a mejorar”.

Pidió a sus seguidores ser una oposición responsable, sin resentimientos, no pelear con los que piensan distinto, ni desear que le vaya mal al gobierno de Layda Sansores. Afirmó que no va a perseguir opositores ni funcionarios públicos “porque lo que me hicieron vivir, jamás voy a promover que alguien más lo viva”. Anunció que buscará el apoyo de Alejandro Moreno Cárdenas y que hará equipo con la presidenta Sheinbaum para sacar adelante su proyecto… pero ¿lo dejarán llegar? Comentamos mañana

SE INCREMENTAN LOS VICIOS DEL PODER.

Juan Ortiz, en su columna “2025: cinco hechos que marcaron el año”, comenta de cinco situaciones clave que marcaron el rumbo de México este año: “se eligieron jueces sin legitimidad, se obedeció a Washington bajo amenaza, se toleró una élite política viviendo en el lujo, se dejaron impunes casos de corrupción y se usó la ley para callar”.

Sobre esto último, Ortiz afirma que “el 2025 fue el año en que se usaron leyes creadas para proteger derechos para callar voces críticas. Layda Sansores contra Tribuna Campeche. Abelina López contra Acapulco Trends. Tamaulipas contra Héctor de Mauleón. Alejandro Armenta y su ley censura en Puebla. La ciudadana Karla Estrella obligada a disculparse 30 días con la diputada Diana Karina Barreras. La tendencia se mantendrá.”

Son cinco hechos que sintetizan como gobiernan Claudia Sheinbaum y Morena: con un poder judicial sometido, sin soberanía, tolerando sus lujos, encubriendo la corrupción de sus líderes y abusando de la ley para silenciar a la prensa. Concluye el columnista que “doce meses bastaron para mostrar y recordar que los vicios del poder permanecen y seguirán marcando el rumbo del país”. Los que decían que no eran iguales, resultaron peores.