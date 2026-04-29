EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 29 DE ABRIL DE 2026

VINCULAN A LAYDA CON NARCO ABOGADOS.

En el episodio 31 de Narcosistema, publicado en febrero de 2025, la periodista Anabel Hernández reveló que dos de los abogados que estaban representando al narcotraficante Ismael “el Mayo” Zambada detenido en los Estados Unidos, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Sergio Ramirez Muñoz, tenían muy estrechos vínculos con Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y varios miembros de la cúpula de Morena, y que aprovechándose de eso estaban exigiendo al gobierno de México solicitar su repatriación a ese país para que quedara impune.

“Son tan cercanos al partido oficial, que ellos se autodenominan los abogados de la 4T”, aseveró Anabel Hernández en el reciente episodio titulado “Confirma USA nexos de Sheinbaum y Morena con en narco”, al asegurar que ya el gobierno de los Estados Unidos acusó que Penilla Rodríguez es un operador del Cartel del Noreste, pues además de representar a Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, llevaba a cabo operaciones para esa organización criminal.

Penilla Rodríguez y Ramírez Muñoz han sido operadores financieros de ese cartel y entregaron dinero para financiar varias campañas políticas. Se les relaciona con López Obrador, Sheinbaum Pardo, Américo Villarreal, Martí Batres, Pedro Haces, Félix Salgado, Mario Delgado, Sergio Mayer, Omar García Harfuch, Audomaro Martínez, Ricardo Monreal, Yazmín Esquivel y desde luego, Layda Sansores. ¿Qué tipo de relación tienen? Vale la pena que lo aclare la gobernanta.

SANSORES SIGUE SIN ACLARAR CAMPAÑA ILÍCITA.

Desde marzo de 2025 la periodista Anabel Hernandez reveló que tuvo acceso a una denuncia presentada en diciembre 2024 en una fiscalía federal de Nueva York, por un particular contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y nueve gobernadores morenistas, entre los que figuraba Layda Sansores, por sus presuntos nexos con grupos criminales. Nada ha aclarado la mandataria al respecto.

Dos meses después, en mayo de 2025, el editorialista Salvador García Soto confirmó que el Departamento de Estado norteamericano había elaborado una “lista negra” con los nombres de 44 políticos mexicanos que colaboraban y/o se beneficiaban de los grupos criminales, entre los que aparecía Layda Sansores. Tampoco ha dicho nada al respecto la gobernanta.

Después vino el escándalo de los nexos entre el grupo criminal La Barredora y Adán Augusto López Hernández, quien fue uno de los principales operadores políticos y financiadores de la campaña electoral de Layda Sansores. Nuevamente la sombra del huachicol cubría a la gobernadora, pero hasta hoy no aclara las acusaciones del financiamiento ilegal de su campaña. Dice un refrán que desde que el río suena, es que agua lleva… pero aquí el agua esta podrida.