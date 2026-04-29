¡UNA ESCUELA MÁS! HACE GUARDIA LA POLICÍA ESTATAL FRENTE AL CONALEP POR REPORTE DE AMENAZA DE TIROTEO
Agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acudieron esta mañana a hacer guardia frente a las instalaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), ubicado en la avenida Maestros Campechanos, tras el reporte de una amenaza de tiroteo.
Esta situación, que también se vive en cuando menos 2 planteles más de la ciudad capital, tiene en jaque a las autoridades al tener que movilizarse para montar vigilancia.
Hasta el momento no han desmentido ni confirmado si hubo advertencia y cómo se dio, en tanto las labores se desarrollan con normalidad.