VARIOS DETENIDOS Y ARMAS Y DROGAS DECOMISADAS DEJAN CATEOS EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO Y TULA

Fuerte despliegue policiaco se generó en la colonia Miguel Hidalgo, donde fueron cerradas diversas calles para catear una vivienda de donde fuerzas del orden incautaron diversos objetos presuntamente ligados a la venta de estupefacientes, aunque sin personas detenidas.

Trascendió que hubo operativo similar en Tula, donde fueron aprehendidas varias personas que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), y aseguradas armas de fuego y drogas. Estarían ligados con el ataque a 2 jóvenes en la colonia Pablo García.

La movilización en la Miguel Hidalgo fue poco antes de la medianoche del miércoles, y participaron agentes estatales de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), así como elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). Llegaron a la calle San Antonio, entre América y Milagro, y cerraron diversos accesos para efectuar el cateo, que duró casi una hora.