ENORMES FILAS EN EL ISSSTE “PATRICIO TRUEBA” DE CAMPECHE PARA SACAR CITA; PERSONAL “ADELANTA” FICHAS DEL FIN DE SEMANA

Hoy jueves 27 de noviembre a temprana hora, se formaron largas filas de derechohabientes de la Clínica-Hospital del Issste “Patricio Trueba de Regil” para sacar citas, debido a que los encargados llenaron la agenda hasta diciembre cuando normalmente el cierre es hasta octubre, para luego reabrir para el próximo año.

Además, a diario reparten 300 fichas, pero ayer miércoles entregaron 900 para adelantar las de hoy jueves y las de mañana viernes.