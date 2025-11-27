jueves, noviembre 27, 2025
Lo último:
LocalesSalud

ENORMES FILAS EN EL ISSSTE “PATRICIO TRUEBA” DE CAMPECHE PARA SACAR CITA; PERSONAL “ADELANTA” FICHAS DEL FIN DE SEMANA

Hoy jueves 27 de noviembre a temprana hora, se formaron largas filas de derechohabientes de la Clínica-Hospital del Issste “Patricio Trueba de Regil” para sacar citas, debido a que los encargados llenaron la agenda hasta diciembre cuando normalmente el cierre es hasta octubre, para luego reabrir para el próximo año.

Además, a diario reparten 300 fichas, pero ayer miércoles entregaron 900 para adelantar las de hoy jueves y las de mañana viernes.

También te puede gustar

Amenazan a líderes del PT y denunciarán legalmente

Campeche ya es visto como un estado inseguro: Obispo

OPERAN 180 VEHÍCULOS CON APLICACIÓN “PIRATA” DE INDRIVE Y LOS COMBATIMOS CON USUARIOS SIMULADOS: ÍÑIGO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *